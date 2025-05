Pensiones No Contributivas (PNC): a cuánto llegan en junio 2025

Cuánto cobro de pensión este mes.

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) recibirán un aumento del 2,8% en junio correspondiente a la fórmula de movilidad, un bono extraordinario de hasta $70.000 y el medio aguinaldo del primer semestre del año. Estas prestaciones, gestionadas por la ANSES y destinadas a personas sin empleo formal ni cobertura previsional, tendrán los siguientes valores estimados para este mes:

Cuánto se cobra de PNC en junio

PNC por Invalidez o Vejez

$213.306,75 (haber con aumento) + $70.000 (bono extraordinario) = $283.306,75

A eso se suma el medio aguinaldo correspondiente, que varía según cada caso.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

$243.779,15 + $70.000 = $313.779,15

También se suma el medio aguinaldo. El medio aguinaldo representa el 50% del mejor haber mensual del semestre, por lo que el monto total puede variar según cada beneficiario.

PNC ANSES: Calendario de pagos del mes de junio

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de junio.

Para consultar si se es beneficiario de una PNC, se puede ingresar con CUIL y clave a Mi ANSES desde www.anses.gob.ar.

Qué son las Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) son prestaciones que otorga el Estado argentino a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no han realizado aportes suficientes al sistema previsional, por lo tanto no acceden a una jubilación o pensión contributiva. Están gestionadas por la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) y actualmente dependen del Ministerio de Capital Humano.

Tipos de PNC

Por Invalidez: para personas con una discapacidad del 76% o más, que no cuenten con medios de subsistencia ni empleo formal. Por Vejez: para mayores de 70 años sin cobertura previsional ni recursos económicos. Madre de 7 hijos o más: para mujeres que hayan tenido o criado al menos siete hijos/as, sin importar si son biológicos o adoptados. No exige edad mínima. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): no es técnicamente una PNC, pero funciona de forma similar. Está destinada a personas de 65 años o más que no acceden a una jubilación ordinaria. Otorga el 80% de la jubilación mínima y es compatible con otros ingresos.

Requisitos generales para cobrar una PNC