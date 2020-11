La Cámara Federal porteña confirmó el sobreseimiento del extitular de la Anses Alejandro Vanoli por la salida masiva de beneficiarios de jubilaciones a los bancos para cobrar el 3 de abril. En la causa se investigaba un presunto incumplimiento de deberes durante la pandemia.

La decisión fue adoptada por los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens, que entendieron que no hay elementos para acusar a Vanoli de haber tomado una decisión administrativa orientada a violar las medidas dispuestas para hacer frente a la pandemia. Plantearon que, por el contrario, se intentó en aquellas disposiciones evitar la concurrencia masiva y desordenada a los bancos.

"Se debe destacar que desde la ANSeS se formuló un cronograma de pagos que derivó en la apertura de entidades bancarias -establecida en la Comunicación BCRA "A" 6949- hasta entonces cerradas por el DNU 260/20, exclusivamente para los casos concretos establecidos en las resoluciones agregadas al expediente y su ejecución debía sujetarse el estricto cumplimiento de normas sanitarias cumpliendo los protocolos correspondientes", dijeron los jueces. "Contrariamente a lo sostenido por el señor fiscal, este tribunal no comparte que dicha decisión administrativa haya tenido como fin violar lo dispuesto en el decreto antes mencionado, en tanto se advierte que se hizo en cumplimiento de sus funciones como Director Ejecutivo de ANSeS, dirigidas a permitir el cobro de las diversas prestaciones sociales que otorga el organismo", remarcaron al confirmar el fallo.

Vanoli había sido sobreseído a principios de octubre por el juez federal Sebastián Casanello, pero esta decisión había sido apelada por el fiscal Guillermo Marijuan, que sostenía que al extitular de la ANSeS le cabían responsabilidades penales por la concurrencia masiva de personas a los bancos. La causa había sido iniciada el pasado 15 de abril por una denuncia de la diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica) contra Vanoli y el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, por "provocar una intempestiva y generalizada ruptura del Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio" por la pandemia del coronavirus.

En la resolución judicial apelada, el juez Casanello había determinado ahora que "no se vislumbra, a la luz de las constancias objetivas del expediente, un actuar delictuoso por parte del exdirector ejecutivo de la Anses". Casanello, en los fundamentos de su resolución, expuso que "deviene verosímil lo alegado por Vanoli en relación a que estudios del Banco Central" concluyeron que muchas personas que acudieron ese día a los bancos "fueron a realizar operaciones que no se encontraban autorizadas (extracción de dólares, plazos fijos, inversiones, etc)".

Aquel viernes 3 de abril, los bancos volvieron a abrir sus puertas para permitir el pago de haberes de jubilaciones y subsidios en medio de la cuarentena y, si bien se recomendó que sólo asistieran las personas que no contaban con tarjetas de débito o que debieran realizar "trámites indispensables", se formaron largas filas desde la madrugada. Ante la aglomeraciones y filas numerosas, donde en muchos casos no se respetaba el distanciamiento social, el Banco Central dispuso que las entidades abrieran sus puertas durante ese fin de semana siguiente.