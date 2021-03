Cómo sacar la constancia de CUIL en la ANSES

La Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) es el código con el que la ANSES identifica a los trabajadores en relación de dependencia. La misma se puede sacar vía web.

En efecto, los aportes laborales quedan registrados en la base de ANSES bajo el número de CUIL de cada persona que se puede sacar en la ANSES. La CUIL sirve para que se registren todos los aportes durante la vida laboral de las personas.

Asimismo, la CUIL sirve para realizar el cambio de obra social, solicitar créditos personales, realizar trámites bancarios, o para la compra de un bien.

Cómo sacar la CUIL e imprimir la constancia en el acto

La primera vez, el trámite para la asignación de CUIL o la modificación de un dato personal debe ser realizado por el titular o un tercero en cualquier delegación de ANSES. Luego, cada vez que necesite una constancia de CUIL se puede descargar e imprimir desde la web.

No hace falta sacar turno previo para acercarse a una oficina de ANSES y obtener la CUIL. Solo hay que llevar el DNI, y en caso de los menores de 18 años, DNI del menor, de los padres y partida de nacimiento.

Luego, la constancia de CUIL puede obtenerse en la página oficial de ANSES cuantas veces sea necesaria, sin ningún tipo de límite ni restricción:

1- El primer paso para obtener la constancia de CUIL es ingresar al sitio web de la Administración Nacional de Seguridad Social: www.anses.gob.ar

2- Una vez dentro de la página hay que dirigirse al menú de accesos rápidos, ubicado en el margen derecho del sitio, donde se encuentra la opción "Constancia de CUIL".

3- Luego se deberá completar un formulario con los datos personales (tipo y número de documento, nombres y apellidos, género y fecha de nacimiento) que emitirá la constancia de CUIL y que no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES.

4- Una vez emitida la constancia de CUIL se puede descargar el documento (formato PDF) e imprimir.

Para qué sacar la CUIL

El CUIL es el Código Único de Identificación Laboral y está conformado por 2 números (20/23/24/27) delante del Número de documento y un número detrás. Por ejemplo: 20-39655776-3. Los aportes laborales quedan registrados en la base de ANSES bajo el número de CUIL de cada persona. Se debe sacar el CUIL para realizar varios trámites.

¿Quiénes pueden sacar el CUIL?

Todas las personas argentinas o extranjeras, al inicio de su actividad laboral o para cobrar otras prestaciones que brinda ANSES, como las Asignaciones Familiares o la Asignación Universal por Hijo pueden sacar el CUIL. También para realizar trámites ante otras entidades que lo requieran.

¿El CUIL es lo mismo que el CUIT?¿ Se deben sacar los dos?

No. El CUIL es un código con el que ANSES identifica a los trabajadores en relación de dependencia; y el CUIT (Es el Código Único de Identificación Tributaria) es una clave con que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) identifica a empresas, comercios y trabajadores autónomos. Se pueden sacar indistintamente.

¿La constancia de CUIL impresa por la página Web tiene validez para presentar en organismos o instituciones?

De acuerdo a la Resolución de ANSES 76/09, todas las constancias emitidas a través de la web de ANSES, no requieren la autentificación con sello ni firma de un agente de ANSES, para la presentación. Se puede sacar el CUIL en ANSES

¿Debo volver a sacar el CUIL si lo tramité hace varios años atrás y me lo olvidé?

No. El CUIL es único por persona, por lo que si ya se le asignó uno por un determinado trámite, no debe volver a gestionar otro sino que debe informar el que tiene. En caso de no recordarlo puede consultarlo desde la página web de ANSES en la sección Trámites en Línea, ingresando SU DNI. No se debe sacar el CUIL de nuevo.