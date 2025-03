Bahía Blanca: el Gobierno podría reconstruir la ciudad solo con lo que no repartió de ATN en 2024

Bahía Blanca: el Gobierno podría reconstruir la ciudad solo con remanentes de ATN del 2024

Ante la catástrofe climática que atraviesa la ciudad de Bahía Blanca, el municipio aseguró que se necesitarían cerca de $ 400.000 millones para la reconstrucción de la ciudad. En ese contexto, el gobierno nacional garantizó un envío de $ 10.000 millones, un monto marginal respecto a las necesidades reales de financiamiento de la intendencia. Sin embargo, la administración de Javier Milei podría financiar la totalidad de esa reconstrucción solamente utilizando el remanente no distribuido de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) del 2024.

¿Que son los ATN? Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) son recursos recaudados por el Estado Nacional, provenientes del 1% de masa coparticipable y que se distribuyen a las provincias y municipios para asistencia en situaciones de emergencia y/o de desequilibrios fiscales. Si bien históricamente los ATN han sido utilizados como herramienta política, su naturaleza misma radica en ser fondos de asistencia para emergencias o catástrofes, como lo es el caso de Bahía Blanca.

En 2024, el fondo ATN contó con un total de $ 679.898 millones; sin embargo, su distribución fue por apenas $ 49.800 millones: es decir, se distribuye solo el 7,3% de su composición. Esto deja un remanente de $ 630.098 millones que no fue distribuido y que se quedó el Tesoro Nacional, pudiendo ser un monto reasignado para este ejercicio fiscal en marcha.

Suponiendo que el gobierno nacional usa dicho remanente -que son fondos que por definición pertenecen al conjunto de las provincias y no al Tesoro Nacional per se- podría no solo financiar la totalidad de la reconstrucción de la ciudad sino que incluso quedaría con un sobrante de $ 230.098 millones. Ese sobrante incluso es mayor si se le agrega el saldo remante del primer bimestre del año, que alcanza los $ 121.028 millones.

Ya en 2024, el gobierno nacional argumentó que los ATN distribuidos fueron exclusivamente a situaciones de emergencia declaradas por las provincias, ya sean climáticas, ígneas, hídricas y económicas. En esa línea, el por entonces ministro Guillermo Francos había declarado a medios de comunicación que desde el inicio de la gestión, "se bajó un 91% en términos reales las transferencias a las provincias y terminamos con los pagos discrecionales que se hacían a través de los Aportes del Tesoro Nacional". Y agregó: "Este último mecanismo quedó reservado solo para emergencias”.

Javier Milei llegó a Bahía Blanca

Milei arribó este miércoles a la ciudad de Bahía Blanca, para tomar contacto con las autoridades y los pobladores de la ciudad, que fue devastada por un temporal el viernes último. El jefe del Estado llegó a la ciudad del sur bonaerense pasadas las 8, acompañado por una reducida comitiva, para analizar la situación de la ciudad tras el temporal y las inundaciones que dejaron un saldo de 16 muertos, numerosos desaparecidos y cuantiosos daños materiales.

El mandatario arribó a Bahía Blanca, situada a unos 650 kilómetros de la Capital Federal, acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Al llegar al lugar, el mandatario se reunió con los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, quienes se encuentran en la ciudad bonaerense desde hace unos días.

Luego, el Presidente se fue a hacer un recorrido por la zona vía terrestre junto con los citados funcionarios, personal de Prefectura y Gendarmería. Según se supo, solo cuatro personas sabían que Milei iba a viajar a Bahía Blanca y que hubo hermetismo por cuestiones de seguridad.