Aguinaldo para jubilados de ANSES en diciembre 2025: cuándo se paga y de cuánto es

La ANSES confirmó los valores del Sueldo Anual Complementario (SAC) que cobrarán los jubilados y pensionados en diciembre de 2025, junto con la continuidad del bono extraordinario. Tras el último ajuste del 2,3%, la jubilación mínima quedó en $340.755,35. Como el aguinaldo equivale al 50% del mejor haber del semestre, los titulares que perciben la mínima recibirán un SAC cercano a los $170.000, lo que eleva el ingreso total estimado del mes a unos $510.000.
Cuánto cobrarán los jubilados por el aguinaldo en diciembre 2025
Tras el último aumento del 2,3%, la jubilación mínima se ubica en torno a $340.755,35. Como el aguinaldo equivale al 50% del mejor haber del segundo semestre, los titulares que cobran la mínima recibirán un SAC cercano a $170.000.
De este modo, el ingreso total estimado para diciembre será de aproximadamente $510.000.
Los montos por beneficio quedan así:
-
Jubilación mínima:
-
Aguinaldo estimado: $170.000
-
Total en diciembre: $510.000
-
-
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):
-
PUAM actual: $272.597,08
-
Aguinaldo aproximado: $136.000
-
Total en diciembre: $408.000
-
-
Pensiones No Contributivas (Invalidez o Vejez):
-
Haber promedio: $238.522,43
-
Aguinaldo estimado: $119.000
-
Total en diciembre: $357.000
-
-
Pensión Madre de 7 hijos:
-
Monto equivalente a la mínima
-
Total en diciembre con aguinaldo: cerca de $510.000
-
Cuándo se paga el aguinaldo de ANSES en diciembre
Como ocurre cada año, el aguinaldo se liquida junto con el haber mensual de diciembre. ANSES suele publicar el calendario definitivo durante la segunda quincena de noviembre, con las fechas ordenadas según terminación de DNI y tipo de prestación.
El Gobierno también confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que funciona como refuerzo para jubilados y pensionados de menores ingresos. No forma parte del aguinaldo, ya que se trata de un concepto independiente.
Con este adicional, los montos finales para quienes accedan al bono serán:
-
Jubilación mínima + bono + aguinaldo: $580.000
-
PUAM + bono + aguinaldo: $475.000
-
Pensión No Contributiva + bono + aguinaldo: $425.000
-
Pensión Madre de 7 hijos + bono + aguinaldo: $580.000
Calendario de pagos aguinaldo y quiénes lo cobran
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma de pago del medio aguinaldo de diciembre para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El organismo resolvió adelantar las fechas para asegurar que todos los beneficiarios reciban el Sueldo Anual Complementario (SAC) antes de las fiestas, junto con su haber mensual y el refuerzo para quienes cobran la mínima.
El SAC —equivalente a la mitad del haber más alto del semestre— se acreditará de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se percibe la jubilación o pensión, sin necesidad de realizar trámites ni asistir a una oficina. Más de siete millones de personas serán alcanzadas por esta liquidación especial.
A continuación, el calendario completo de pago del aguinaldo de diciembre 2025 según terminación de DNI.
Jubilados y pensionados con haber mínimo (SIPA)
-
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
-
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
-
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
-
DNI terminados en 3: 11 de diciembre
-
DNI terminados en 4: 12 de diciembre
-
DNI terminados en 5: 12 de diciembre
-
DNI terminados en 6: 15 de diciembre
-
DNI terminados en 7: 15 de diciembre
-
DNI terminados en 8: 16 de diciembre
-
DNI terminados en 9: 16 de diciembre