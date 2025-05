Aguinaldo 2025 para jubilados de ANSES: cuánto cobran en junio y cómo se calcula

Qué jubilados recibirán el aguinaldo.

En el mes de junio, la ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social) pagará el primer aguinaldo del año a jubilados, pensionados y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

El Sueldo Anual Complementario (SAC) representa un ingreso clave para millones de adultos mayores y se deposita automáticamente junto con los haberes mensuales, sin necesidad de realizar ningún trámite. El monto del aguinaldo equivale al 50% del mejor haber mensual percibido entre enero y junio, excluyendo bonos extraordinarios, asignaciones o conceptos no remunerativos.

Jubilados y pensionados ANSES.

¿Cuánto se cobra de aguinaldo en junio?

Con la actualización por movilidad y el incremento del 3,7% aplicado en mayo, estos son los montos estimados del aguinaldo, según la categoría del beneficiario:

Jubilación mínima

Aguinaldo: $152.347,54

Total a cobrar en junio (haber + bono + aguinaldo): $527.069,62

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Aguinaldo: $121.913,29

Total a cobrar en junio: $439.739,87

Pensiones No Contributivas (por invalidez o vejez)

Aguinaldo: $106.674,13

Total a cobrar en junio: $390.022,39

Jubilación máxima

Aguinaldo: $1.025.451

Total a cobrar en junio: $3.076.353,63

El pago se realiza junto al haber mensual según el cronograma de ANSES. Los jubilados que cobran la mínima percibirán el pago entre el 9 y el 23 de junio, mientras que quienes superan la mínima lo harán entre el 24 y el 30 de junio, según la terminación del DNI.

El bono extraordinario de $70.000 no forma parte del haber permanente y no se considera para calcular el aguinaldo. Solo se utiliza el importe del haber actualizado correspondiente a la prestación que recibe el beneficiario (jubilación, pensión, PUAM, etc.).

El aguinaldo se liquida en forma automática, por lo tanto, los beneficiarios no deben realizar ningún trámite para recibirlo.

Este esquema también se aplica a otras categorías que cobran a través de ANSES, como:

Titulares de pensiones contributivas por fallecimiento.

Beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez, vejez o por tener siete hijos o más.

Trabajadoras de casas particulares registradas.

Quiénes cobran el aguinaldo ANSES.

¿Quiénes cobran el aguinaldo?

El beneficio alcanza a:

Jubilados y pensionados del SIPA.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Bono de $70.000 para jubilados y pensionados: quiénes lo reciben

En junio, ANSES pagará un bono extraordinario de hasta $70.000 junto con los haberes mensuales. Este refuerzo económico está destinado a jubilados que perciben el haber mínimo, así como a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

El bono se deposita de forma automática, sin necesidad de realizar ningún trámite previo, y se acredita en la misma fecha que el pago mensual.

Bono proporcional para quienes superan la mínima

Además del pago total para quienes cobran la jubilación mínima, ANSES también otorgará un bono proporcional a beneficiarios cuyos ingresos previsionales no superen los $355.820,63 mensuales. En estos casos, el monto del bono se ajusta en forma decreciente, según el haber. Esta medida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y reforzar el ingreso de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

El bono de junio se liquida junto con el haber mensual y el aguinaldo, en una única fecha de pago, determinada por la terminación del número de DNI. ANSES ya publicó el calendario oficial para jubilados y pensionados, que se extiende del 9 al 30 de junio, dependiendo del monto del haber.