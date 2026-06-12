Aguinaldo para estatales en junio 2026: cuándo se cobra en cada de Argentina

Cuándo cobran aguinaldo estatales en junio

Los trabajadores estatales de todo el país comenzarán a cobrar durante junio de 2026 la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Como ocurre cada año, las fechas de pago dependen de cada provincia y son definidas por las respectivas administraciones locales.

El aguinaldo representa un ingreso adicional clave para millones de empleados públicos, ya que equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre. En esta oportunidad, se toma como referencia el período comprendido entre enero y junio de 2026.

Si bien la Ley 27.073 establece que la primera cuota debe abonarse hasta el 30 de junio, las provincias cuentan con un margen de hasta cuatro días hábiles posteriores para completar los depósitos.

Aguinaldo para estatales: qué provincias ya confirmaron la fecha de pago

Varias jurisdicciones ya oficializaron el cronograma para sus trabajadores públicos.

Catamarca

Pago confirmado para el 20 de junio.

Chaco

Cobro previsto para el 16 de junio.

Corrientes

Pago programado para el 16 de junio.

Entre Ríos

Aguinaldo acreditado el 20 de junio.

Jujuy

Fecha confirmada para el 20 de junio.

La Pampa

Pago previsto para el 23 de junio.

La Rioja

Cronograma escalonado entre el 18 y el 23 de junio.

Mendoza

Aguinaldo acreditado el 19 de junio.

Neuquén

Pago confirmado para el 26 de junio.

Río Negro

Depósitos previstos entre el 19 y el 20 de junio.

Salta

Cobro programado para el 16 de junio.

San Juan

Pago previsto para el 19 de junio.

San Luis

Aguinaldo acreditado el 19 de junio.

Santiago del Estero

Fecha confirmada para el 16 de junio.

Tucumán

Pago previsto para el 16 de junio.

Cuándo se cobra el aguinaldo de junio

Provincias que todavía no anunciaron la fecha de pago

Al inicio de junio, varias jurisdicciones aún no habían comunicado oficialmente cuándo abonarán el medio aguinaldo a sus trabajadores.

Las provincias que permanecen sin cronograma confirmado son:

Buenos Aires.

Chubut.

Córdoba.

Formosa.

Misiones.

Santa Cruz.

Santa Fe.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Se espera que durante las próximas semanas cada gobierno provincial informe las fechas definitivas para sus empleados públicos.

Cuándo cobran aguinaldo estatales

Cómo se calcula el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% de la mayor remuneración mensual bruta percibida durante el semestre correspondiente.

Para calcularlo se debe:

Identificar el mejor sueldo bruto cobrado entre enero y junio. Incluir conceptos remunerativos como horas extras, comisiones, adicionales y suplementos habituales. Dividir ese monto por dos.

Por ejemplo, si el salario bruto más alto del semestre fue de $1.400.000, el aguinaldo será de $700.000.

Cuándo vence el plazo para pagar el aguinaldo

La legislación vigente establece que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el 30 de junio. No obstante, existe un período adicional de hasta cuatro días hábiles para completar el pago. Por ese motivo, algunos trabajadores podrían percibir el depósito hasta los primeros días de julio sin que ello implique un incumplimiento legal por parte del empleador.

Mientras varias provincias ya adelantaron el pago para mediados de junio, otras continúan definiendo sus cronogramas en función de la disponibilidad de recursos y la organización administrativa de cada jurisdicción.