Domínguez ratificó el compromiso con la provisión de gasoil y advirtió sobre actos de especulación

El ministro de Agricultura prometió que "gasoil no va a faltar" para la producción. Fue en el marco del lanzamiento de AGRO XXI, un programa queaportará 550 millones de dólares para el desarrollo agrobioindustrial argentino.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, ratificó la decisión de garantizar la provisión de gasoil en todo el país y señaló que está al tanto de situaciones en las que ese combustible "aparece cuando se paga sobreprecios", en referencia a una denuncia presentada por el Gobierno santiagueño que involucraría a estaciones de servicios de bandera blanca y oficiales.

El funcionario remarcó que el "gasoil no va a faltar", aunque sostuvo en diálogo con Télam: "No va a haber gasoil como lo teníamos acostumbrados y que uno podía acopiar". Y subrayó durante su visita a Santiago del Estero, donde participó del lanzamiento del programa Agro XXI: "Vamos a poner todo el empeño para que a la producción no le falte el combustible que necesita, porque hay un compromiso del presidente (Alberto Fernández), del jefe de Gabinete (Juan Manzur) y de todas las autoridades de las empresas nacionales en coordinación con el sector privado, en dar respuesta para satisfacer la demanda de gasoil".

Domínguez dijo que ante esta situación están trabajando con la Secretaria de Energía. "YPF que representa el 50% del mercado está trabajando al límite de su capacidad y logística", expresó y añadió que "ha crecido más del 7% para esta misma época del año el abastecimiento para gasoil para el sector rural, pero evidentemente no se alcanza a cubrir la demanda".

En un comunicado de prensa, el Gobierno santiagueño anunció esta tarde que presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal contra estaciones de servicio que proveen combustible con supuestos sobreprecios de gasoil. La denuncia detalla que "se encontrarían comprendidas las estaciones de servicio de bandera blanca y algunas oficiales, tanto de la ciudad capital como del interior provincial", señaló el comunicado. Se "habría advertido un incremento injustificado en los precios facturados por las estaciones de servicios a la provincia, por lo que se iniciaron los trabajos de investigación tendientes a establecer las causas de dicho incremento", remarcó el gobierno de Gerardo Zamora.

En tanto, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien también estuvo en Santiago del Estero, dijo que los gobernadores del norte bregan "mucho para generar un sistema de reserva para la producción de bioetanol o biodiesel y obviamente evitar faltante, porque eso afecta a todos". Y enfatizó en diñalogo con Télam: "Estimamos que con el rol que tiene YPF y las estrategias que tiene el Gobierno nacional se van a generar los mecanismos de provisión para tener más gasoil para lograr que el transporte público de pasajeros, el transporte de cargas y el sistema de recolección y siembras puedan funcionar razonablemente".

Por otra parte, Domínguez se refirió a la designación de Daniel Scioli como ministro de Desarrollo Productivo, de quien dijo ser amigo y haberse reunido. "Tenemos la misma visión de la industria, la misma visión del crecimiento y del desarrollo", sostuvo, al respecto.

Domínguez reseñó que Scioli lo había convocado para ser su ministro de Agricultura en 2015, cuando el entonces gobernador "era candidato a presidente en la última etapa, después de las PASO en la provincia de Buenos Aires". "En esa oportunidad trabajamos juntos en la formulación de los proyectos en la última parte de la campaña", añadió y puntualizó que conocen "de memoria lo que cada uno piensa", por lo que estimó que trabajarán juntos en lo que resta del año.

Domínguez lanzó AGRO XXI

En el marco de una nueva reunión del Consejo Federal Agropecuario (CFA), el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, junto al director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, Jordan Schwartz, y los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Jorge Capitanich (Chaco), lanzó hoy AGRO XXI. Se trata de un programa financiado por la entidad bancaria internacional con 400 millones de dólares, el Estado nacional que aportará 100 millones y el sector privado 50 millones; que se destinarán a la recuperación económica de los sistemas agroalimentarios a través de prácticas climáticamente inteligentes para el desarrollo agrobioindustrial de la Argentina.



El programa beneficiará a productores y productoras, MIPyMEs y organizaciones que forman parte del sistema agroalimentario argentino, con la mejora de la infraestructura pública para caminos, electrificación y conectividad rural, rehabilitación de obras de riego existentes y la coordinación con inversiones privadas intra prediales. Y a la asistencia técnica en actividades de adaptación y mitigación del cambio climático.

"De esta manera se apuntalarán las principales líneas de trabajo trazadas por el Ministerio dando un mayor apoyo al sector ganadero, complementando el Plan GanAr, colaborando con el Plan Director de los Bajos Submeridionales", describe el comunicado oficial. "Por otro lado, se fortalecerá al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para desarrollar un Plan de Conectividad Rural (electrificación rural, caminos rurales y red digital)", suma y señala que "comprenderá la mejora de los rendimientos y la calidad de los productos agroalimentarios a partir de la incorporación de tecnología (Agtech)" como también "impulsará el Plan de Desarrollo Cooperativo del sector agroalimentario".



"Tenemos la firme decisión de acompañar el desarrollo productivo de la Argentina, de manera federal y con perspectiva de futuro", explicó Julián Domínguez. Y agregó: "El mundo nos convoca a asumir los desafíos del cambio climático, a producir más y mejores alimentos y ser protagonistas en la seguridad alimentaria global".

Con información de Télam