La Aduana anunció sistema de alerta temprana para evitar operaciones irregulares

El director general de Aduanas, Guillermo Michel, anunció hoy la implementación de un sistema de alerta temprana para evitar la utilización de “carpetas” y sociedades “sin sustancia económica” que se crean para efectuar operaciones de granos irregulares y no liquidar las divisas al país.

“Nuestro objetivo es asegurar igualdad de condiciones a los exportadores genuinos y a los productores agrícolas que invierten en el país y pagan sus impuestos, evitando que el esfuerzo legítimo del campo quede en una ganancia financiera de especuladores. Los dólares los tenemos que cuidar para la industria nacional y la generación de empleo”, sostuvo Michel al disertar en el marco de la Jornada de Actualización en Materia Aduanera organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, expresó que la Instrucción General 7, que establece el sistema de alerta temprana, "viene a maximizar el orden fiscal" y puso como ejemplo que el lunes pasado se logró "una incautación récord de soja ilegal en el norte del país".

"Detectamos que el 71% de las cartas de porte electrónicas con destino a Misiones fueron anuladas. Esta medida es una herramienta mas para combatir a estos operadores irregulares”, explicó.

Michel indicó que el monitoreo le permitirá a la Aduana, en trabajo conjunto con la AFIP, intercambiar información con el Banco Central y la Secretaría de Agricultura en tiempo real y detectar maniobras de no liquidación de divisas.

Al respecto, señaló que si la empresa quiere seguir operando deberá garantizar las divisas con un seguro de caución o una fianza, caso contrario será suspendida preventivamente del registro de exportadores hasta que justifique debidamente la no liquidación de divisas.

El primer grupo sobre los que la Aduana está trabajando incluye a 50 empresas exportadoras de granos que no liquidaron US$ 315 millones, ya fueron suspendidas del registro de exportadores y no podrán seguir operando.

"La maniobra irregular está fuertemente concentrada en los 10 primeros exportadores suspendidos que concentran más del 77% de las divisas sin liquidar", indicó la Aduana en un comunicado, en el que también precisó que "el paso siguiente es investigar la capacidad económica de cada una de las empresas y denunciarlas por la no liquidación de divisas y, si corresponde, por lavado de activos notificando de esto a la UIF (Unidad de Información Financiera)".

"Como mucha de las operaciones financieras ‘tocaron’ bancos estadounidenses estamos evaluando avanzar para que a través de los mecanismos legales con los que cuenta la UIF se activen investigaciones en la FinCEN (oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que realiza las atribuciones de Unidad de Inteligencia Financiera)”, añadieron en la Aduana.

Michel manifestó su confianza en las gestiones del ministro de Economía, Sergio Massa, para avanzar en el intercambio masivo de información financiera con Estados Unidos y superar el actual esquema de "caso por caso".

El funcionario puntualizó la importancia de las tareas de control y fiscalización, y señaló que se detectaron casos de triangulación "que exceden lo doctrinario y ya son estafas burdas".

Al respecto, indicó que demoró su llegada al encuentro debido a que estaba monitoreando una serie de "allanamientos en zonas francas", en los que se detectó que una empresa que comercializaba barbijos "los mandaron cinco veces a Uruguay y los volvían a importar".

Para dejar en claro que no se trata de un caso aislado, señaló que desde su asunción al frente de la Aduana el 1 de julio de este año ya se llevan denunciadas 715 operaciones de sobrefacturación por un total de US$ 633 millones.

Michel propuso a los integrantes del Consejo la conformación de mecanismos consultivos para atender el creciente intercambio comercial, y destacó que este año las exportaciones argentinas se ubicarán en torno de los US$ 90.000 millones.

"Se pueden complementar las tareas del contador, el abogado, el despachante, no son excluyentes", remarcó el titular de la Aduana.

