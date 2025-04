Ex representante argentino ante el FMI: "El dólar va a subir"

Héctor Torres, exrepresentante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), advirtió que "el dólar va a subir" como consecuencia del acuerdo que será aprobado de manera inminente por el Directorio del organismo.

"No es exactamente una devaluación, aunque la devaluación puede ser el resultado. No es el tipo de cambio el tema sino la política cambiaria. Es decir, un tipo de cambio fijo o semifijo no es el adecuado para este momento, 'ustedes tienen que flexibilizar'", explicó Torres, en diálogo con El Destape AM 1070, en referencia a lo que el Fondo le pedirá a Argentina.

En ese marco, el exfuncionario señaló que "la flexibilización implica ir para arriba o para abajo. Como el tipo de cambio está tan atrasado, nadie puede imaginar de que en realidad el dólar sea todavía más barato de lo que es. De modo que si hay una flexibilidad cambiaria, ya fuera por sistema de bandas o por una flotación administrada, es indudable que el el dólar va a subir".

"El FMI aprendió y cualquier dinero que le dé, sin dudas, va a venir con condicionalidad respecto a la capacidad de uso en el mercado de cambio local", agregó además en referencia a la utilización de los dólares del préstamo de 2018. De todos modos, aclaró: "No sabemos cuál va a ser el desembolso inicial ni la condicionalidad incluida en el programa".

Al respecto, Torres afirmó que "una sobredosis de préstamos del Fondo puede ser muy contraproducente como en el 2018". Y añadió: "Yo espero que Caputo no haga lo que hizo antes", cuando fue ministro de Finanzas y presidente del Banco Central en el gobierno de Mauricio Macri.

Torres remarcó que "Argentina es el principal deudor y el FMI es nuestro principal acreedor", por lo que "somos una suerte de rehenes mutuos", lo que obliga al organismo a comprometerse en que el programa macroeconómico del país no colapse.

El acuerdo con el FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó, el último martes, el nuevo acuerdo con el gobierno argentino, que incluye desembolsos por 20.000 millones de dólares. Sin embargo, organismo no dio más detalles ni informó de cuánto ni cuándo será el primer desembolso. Además, indicó que los detalles del nuevo acuerdo está sujeto a la aprobación del directorio. "Cuando el Directorio trate el programa se conocerá el monto del primer desembolso", aclararon fuentes del Fondo a El Destape.

"El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo sobre un programa económico integral que podría ser respaldado por un acuerdo de 48 meses en el marco del Servicio Ampliado del Fondo por un total de 20.000 millones de dólares (15.267 millones de DEG o 479% de la cuota), sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI", comenzó el comunicado del FMI.

Los rumores indicaban que este mismo viernes por la tarde el Directorio Ejecutivo podría reunirse para darle la aprobación final al acuerdo técnico, lo que implicaría que el mismo entre inmediatamente en vigencia.