Acuerdo con el FMI: se pospone el viaje del equipo técnico a Washington

Tenían planeado ir a Estados Unidos este jueves para negociar un posible desembolso anticipado, pero ahora prevén que recién ocurra la semana que viene. Sergio Massa viajará más adelante.

El equipo técnico del Ministerio de Economía pospuso para la semana próxima su viaje a Washington con el objetivo de cerrar el acuerdo con el FMI y conseguir un desembolso anticipado. Los funcionarios tenían previsto partir este jueves.

Según confirmaron fuente del Palacio de Hacienda a El Destape, por ahora las negociaciones seguirán de forma virtual. El viaje del staff técnico del equipo económico argentino se daría recién durante los próximos días, de haber avances en los puntos clave que restan. Aunque algunos trascendidos mencionaban el lunes, cerca de Sergio Massa evitaban poner una fecha concreta y se limitaban a decir que "no se descarta" que la misión ocurra la semana próxima.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La comitiva estaría integrada, en principio, por el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri, y el jefe de Gabinete del ministerio, Leonardo Madcur. A ellos podría sumarse Marco Lavagna, titular del Indec y encargado de las relaciones con los organismos multilaterales.

Lo que es seguro es que Sergio Massa recién irá más adelante, cuando solo falte estampar la firma final, y no junto con el equipo técnico. El ministro quiere evitar que "le corran el arco" cuando ya se encuentre en suelo estadounidense, afirman en su entorno, por lo que se cuidará de no dar un paso en falso como le ocurrió al presidente, Alberto Fernández durante su último viaje a Brasil, en el que no consiguió la prometida garantía para la financiación de las importaciones en reales.

Noticia en desarrollo