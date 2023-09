El BCE eleva las tasas de interés y empeora previsiones de inflación y crecimiento

El Banco Central Europeo (BCE) dispuso hoy una nueva suba de sus tasas de interés de referencia, la décima consecutiva, ubicándolas en los mayores niveles de su historia, y dando a entender que ésta sería la última revisión al alza de las mismas.

La nueva suba fue de 25 puntos básicos, lo cual ubica a las tasas de facilidad de depósito, de refinanciamiento, y de préstamo marginal en 4,%, 4,50% y 4,75%, respectivamente.

Desde julio del año pasado la entidad subió las tasas en 450 puntos básicos, llevándolas al mayor nivel desde la creación del euro en 1999.

“La inflación continúa bajando, pero se espera que siga demasiado alta por demasiado tiempo”, señalaron en un comunicado donde subrayaron que el objetivo del Consejo Gobernante es “asegurar que la inflación retorne a su meta de 2%” anual.

Al mismo tiempo, el BCE dio a entender que éste podría ser el último aumento de tasas de este ciclo.

“El Consejo Gobernante considera que las tasas de interés llegaron a niveles que, si se mantienen por un tiempo suficiente, permitirán una contribución sustancial en el retorno de la inflación a la meta”, indicó.

El último índice de precios de agosto en la Eurozona fue del 5,3% anual, sin cambios respecto del mes anterior, con una baja de 5,5% a 5,3% en la inflación subyacente que excluye a la energía y los alimentos.

En ese marco, la entidad monetaria elevó las proyecciones de inflación a 5,3% para este año y 3,2% en 2024 (en ambos casos, dos décimas más que previamente), modificándolas a la baja a 2,1% para 2025 (-0,1 pp.).

En tanto, la inflación subyacente fue revisada a la baja a 5,1% para este año, 2,9% para 2024, y 2,2% en 2025.

“Las revisiones al alza reflejan una mayor proyección para los precios energéticos. Las presiones inflacionarias siguen altas, pese a que la mayoría de los indicadores comenzaron a enfriarse”, agregaron.

El organismo, en tanto, redujo las proyecciones de crecimiento, señalando como motivos “el impacto creciente” del ajuste monetario en la actividad, así como “el debilitamiento del intercambio”, especialmente en lo que respecta a las exportaciones europeas.

Con el nuevo pronóstico, la Eurozona crecería 0,7% este año (-0,2 pp. respecto a la anterior proyección), 1% en 2024 (-0,5 pp.) y 1,5% en 2025 (-0,1 pp.).

“La economía de la Eurozona se estancó en los últimos meses y la debilidad se mantendría también en el tercer trimestre”, afirmó la presidenta del BCE, Chrstine Lagarde, tras anunciarse la suba de tasas.

El ajuste monetario –explicó- “está debilitando el crecimiento” y los servicios, que hasta el momento habían resistido la desaceleración, “ahora también se están debilitando”.

De todos modos, se mostró optimista a que la economía recobre ritmo de la mano del crecimiento de los salarios reales frente a una menor inflación.

La funcionaria reconoció que la decisión de hoy del BCE fue apoyada por una “sólida mayoría” y que no fue unánime. Diversos países como Italia se habían expresado en contra de continuar con el endurecimiento.

“Había algunos miembros del Consejo Directivo que preferían otra decisión, una pausa en las alzas”, admitió en declaraciones citadas por las agencias Ansa, DPA y Bloomberg.

También, evitó expresarse sobre cuáles serán los futuros movimientos del banco.

“El foco de atención se va a desplazar probablemente un poco más hacia la duración (por la cual se mantendrán altas las tasas) pero esto no quiere decir que ahora estemos en el pico de las mismas”, expresó.

Asimismo, subrayó que la probabilidad de recortarlas “ni siquiera fue pronunciada” en la reunión.

Según un relevamiento de Bloomberg, el mercado ahora apuesta, en un 80%, a que el BCE terminó con sus subas de tasas.

“Lo que nos llevamos de hoy es que el BCE terminó con las subas de tasas”, afirmó Tim Graf, titular de estrategia macroeconómica en State Street.

En ello coincidió Mike Riddell de la aseguradora Allianz, quién señaló que “el lenguaje utilizado sugiere que esta será la última suba”

“Comprometerse a que este sea el pico no tiene sentido estratégico para Lagarde porque los halcones lo objetarían y ella no tiene una bola de cristal”, evaluaron los economistas David Powell y Jamie Rush, quiénes no prevén más subas de tasas salvo que hayan “sorpresas al alza” de la inflación.

Con información de Télam