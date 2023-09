Coinciden que la Argentina "está preparada" ante los desafíos ambientales que demandará el mundo

Productores, técnicos y empresarios coincidieron en que la Argentina "está preparada" para enfrentar los desafíos y obligaciones ambientales que demandará el mundo en los próximos años, durante el panel sobre "nuevas demandas de sustentabilidad" en el II Congreso Internacional de Maíz en Paraná, Entre Ríos.

La mesa fue encabezada por el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras; y el fundador y CEO de Swiss Pampa y director de Cofco International, Gonzalo Ramírez Martiarena.

Actualmente, "todos los mercados no piden sustentabilidad pero mañana si", explicó Idígoras, y señaló que Europa "domina la agenda de comercio internacional en el mundo donde la seguridad alimentaria no es relevante, pero sí la sustentabilidad con una serie obligaciones".

Detalló que se reclamarán lotes libres de deforestación y "no se venderá maíz si no tiene una foto geosatelital que demuestre que el lote no fue deforestado más allá de media hectárea, sin importar el total del lote".

También adelantó que se solicitarán cálculo de consumo de agua y de emisiones por lote y tonelada; y avanzar en la captura de carbono, donde "además de vender granos y productos se podrá comercializar créditos en un mercado de créditos de carbono".

Asimismo, el mercado mundial pedirá la garantía de que el grano no provenga de un establecimiento que tenga conflicto legal con poblaciones originarias, ni que haya trabajo infantil, y que se cumplan las condiciones laborales del país.

Si bien Idígoras consideró que el sector "piensa distinto" y hay que buscar "primero alimentar al mundo y después ver cómo proteger el medio ambiente", resaltó que Argentina "está bastante preparada" para enfrentar los desafíos.

"Hay que aprovechar la oportunidad porque a otros países le va a costar mucho, y quienes no cumplan, al tiempo le llegarán castigo de precios y cierre de mercados", prosiguió.

El maíz argentino es el producto nacional que llega a más países (115), con una "capacidad de diversificación, eficiencia logística y un maíz de muy buena calidad para alimentación animal y agricultura", mencionó.

También adelantó que se lanzará una plataforma para demostrar que el 100% de la soja y ganado argentino sea libre de deforestación.

Por último, Idígoras consideró que "las soluciones no son individuales sino por cadenas de valor, porque el que va a ser penalizado es el país", llamó a trabajar junto con los proveedor de tecnologías y la ciencia, y con una nueva alianza Mercosur" porque "solo no se puede".

Por su lado, Ramírez Martiarena coincidió en que Argentina "tiene una fuerte ventaja con el resto de países, hay que aprovechar las oportunidades, sin limitarse", y en que Europa regulará la producción agropecuaria y el cambio climático.

Desde Suiza, hizo un panorama mundial por continente, pidió trabajar "con todas las cadenas" para crear políticas públicas "que trasciendan gobiernos", y "pensar siempre en agregar valor y federalizar la transformación e incorporación de tecnologías".

Con información de Télam