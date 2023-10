De Mendiguren sale al cruce de denuncia y afirma que su patrimonio "está totalmente declarado"

(Agrega información y declaraciones radiales)

El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, aseguró hoy que su patrimonio “está totalmente declarado” ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Oficina Anticorrupción (OA), al rechazar las acusaciones sobre haber utilizado “un intermediario para transferir casi un millón de dólares al extranjero”.

De esta forma, el funcionario nacional salió al cruce del abogado Dennis Hranitzky, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, quien se presentó ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil, para solicitar que conmine al Bank of New York Mellon, a su subsidiaria Pershing, y a American Express, a proveer información sobre movimientos financieros significativos de entidades oficiales y servidores públicos de la Argentina y, en particular, de la provincia de Buenos Aires.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Desmiento categóricamente la información que sugiere un artículo hoy del diario La Nación a partir del escrito de un abogado que litiga en Estados Unidos contra la provincia de Buenos Aires, que yo habría realizado operaciones financieras ’aparentemente ilícitas’”, subrayó De Mendiguren en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

Además, remarcó: “Todo mi patrimonio, habido durante 50 años de trabajo como empresario industrial y productor agropecuario, está totalmente declarado ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción”.

“No somos todos lo mismo en la vida pública del país”, subrayó el secretario.

Por otra parte, en declaraciones a la radio AM750, De Mendiguren volvió a “desmentir categóricamente el haber transferido US$ 1 millón a Suiza”, y reiteró que el artículo “de (el periodista de La Nación) Carlos Pagni habla de supuestas transferencias, con muy mala intención, y transmitiendo una información que supuestamente dice un abogado”.

Al respecto, sostuvo que va a pedirle a La Nación que el periodista se retracte, pero cuestionó que “es finito cómo te ensucian y te hacen responsable, te dicen que lo único que hicieron es transmitir una información de lo que supuestamente dice un abogado, todo lo dicen en potencial”.

Sin embargo, sostuvo que “hay que dejar en evidencia estas operaciones” y reiteró: “yo jamás tuve nada ilícito, tengo todo declarado absolutamente en AFIP y en la Oficina Anticorrupción, jamás hice una operación ilegal”, y agregó “salí a desmentir, a explicar, pero ya el daño está hecho”.

Finalmente, expresó sobre estas afirmaciones en el marco del contexto electoral, que “si ya supieran que nos quedan pocos días, quedate tranquilo que no se preocuparían. La oposición está preocupada porque la gente entiende que el camino es con Sergio Massa, es creciendo".

“No hay ni una sola propuesta por parte de la oposición sobre cómo crecemos, sobre cómo la Argentina el próximo año va a tener superávit comercial porque ya paramos la crisis energética, porque ya la Economía del Conocimiento está generando y exportando, porque ya YPF está produciendo en niveles récord, 50 millones de metros cúbicos de gas por día”, remarcó De Mendiguren.

Con información de Télam