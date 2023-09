Los precios de los principales granos operaron con bajas en el mercado de Chicago

Los granos cerraron a la baja en el mercado de Chicago, debido a las exportaciones récord de granos gruesos concretadas por Brasil y a las buenas perspectivas productivas de Rusia por el lado del trigo.

El contrato de septiembre de la oleaginosa cayó 1,12% (US$ 5,6) hasta los US$ 494,20 la tonelada, mientras que la posición noviembre retrocedió 1,21% (US$ 6,15) para posicionarse en US$ 499,53 la tonelada la cierre de las operaciones.

Los fundamentos de la baja radicaron en "la sostenida competencia de las exportaciones de Brasil, que para el mes de septiembre se proyectan con un crecimiento superior al 100% en la comparación con igual mes de 2022, al pasar de 3,6 millones de toneladas a 7,3 millones de toneladas", indicaron los analistas de la corredora de granos Granar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

También aportó presión bajista las estimaciones de que en la campaña argentina de soja que está por comenzar en el próximo mes, la producción podría crecer 138% respecto al ciclo 2022/2023 y alcanzar las 50 millones de toneladas.

Los subproductos de la soja acompañaron la tendencia del poroto, con una caída del 2,28% (US$ 32,85) hasta los US$ 1.407,85 la tonelada, mientras que la harina hizo lo propio por 1,15% (US$ 5,18) para finalizar la jornada a US$ 444,66 la tonelada.

El maíz, en tanto, perdió 0,15% (US$ 0,30) y se ubicó en US$ 185,33 la tonelada, como consecuencia de "la presión por el avance de la cosecha estadounidense y por el ingreso en el circuito comercial de la oferta récord de Brasil, país que viene marcando récords en los niveles de exportaciones mensuales".

Por último, el precio del trigo cayó 1,63% (US$ 3,49) y se posicionó en US$ 209,99 la tonelada, debido a "las favorables perspectivas para la cosecha y para las exportaciones de Rusia", indicaron desde Granar.

Con información de Télam