Los granos cerraron con altibajos en Chicago tras el informe mensual del USDA

Los granos cerraron con saldo dispar en el mercado de Chicago tras la publicación del informe de oferta y demanda mundial del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que recortó la estimación de exportación de soja de dicho país y se elevó la previsión de cosecha de maíz por encima de lo esperado por los operadores.

El contrato de septiembre de la oleaginosa cayó 1,53% (US$ 7,62) hasta los US$ 489,33 la tonelada, a la vez que en noviembre lo hizo por 1,64% (US$ 8,27) para posicionarse en US$ 494,75 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el recorte en las estimaciones de las exportaciones de Estados Unidos para campaña 2023/2024 por parte del USDA.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El organismo las proyectó en 48,72 millones de toneladas, casi 2% por debajo de los 49,67 millones de agosto y 10% por detrás de los 54,16 millones vendidos en el ciclo 2022/2023.

Sus subproductos acompañaron la tendencia del poroto, con una caída de 1,65% (US$ 7,50) en la harina hasta los US$ 446,65 la tonelada, mientras que el aceite perdió 0,68% (US$ 9,48) para ubicarse en US$ 1.382,72 la tonelada.

En tanto, el maíz bajó 1,69% (US$ 3,15) y se ubicó en US$ 182,37 la tonelada, debido a que el USDA elevó de 383,83 a 384,42 millones de toneladas su proyección sobre la cosecha de Estados Unidos, frente a los 381,22 millones previstos por los privados en los días previos a la publicación del nuevo trabajo oficial.

Por último, el trigo subió 0,76% (US$ 1,56) y cerró las operaciones a US$ 205,86 la tonelada, como consecuencia de que el USDA proyectó una menor oferta en el nivel mundial en la campaña 2023/2024.

"Sin cambios en las cifras respectivas a Estados Unidos, como lo estimaban los operadores, el organismo elevó su cálculo sobre las exportaciones de Rusia, de 48 a 49 millones de toneladas, también incrementó las ventas de Ucrania, de 10,50 a 11 millones, y de Kazajstán, de 9,50 a 10,50 millones", puntualizaron desde la corredora de granos Granar.

Con información de Télam