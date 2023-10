Altibajos en los precios de los granos en el mercado de Chicago

Los precios de los granos cerraron la jornada con un saldo dispar en el mercado de Chicago, casi sin cambios en la cotización de la soja y con el trigo y el maíz en baja por el avance de la cosecha en EEUU y la posibilidad de un acuerdo sobre el transporte de granos entre Rusia y Ucrania.

Los contratos de noviembre y enero de soja cerraron con una leve suba del 0,01% (US$ 0,09) hasta los US$ 467,75 y US$ 474,82 la tonelada, respectivamente, mientras que las posiciones más alejadas concluyeron con signo negativo.

Los fundamentos de la suba radicaron en las compras de los fondos de inversión, mientras que el avance de la cosecha norteamericana y la devaluación del real frente al dólar motivaron las bajas en el resto de los contratos.

La harina de soja acompañó las subas del poroto, con una mejora del 1,51% (US$ 6,06) hasta los US$ 406,41 la tonelada, mientras que el aceite cayó 1,71% (US$ 22,49) para posicionarse en US$ 1.288,14 la tonelada.

El maíz, en tanto, retrocedió 0,30% (US$ 0,59) y se ubicó en US$ 191,33 la tonelada, como consecuencia del firme progreso de la cosecha estadounidense, la devaluación del real y rumores sobre la posibilidad de que se cierre un nuevo acuerdo para establecer un corredor seguro para los granos ucranianos en el Mar Negro, comentaron los analistas de la corredora Granar.

Por último, el trigo bajó 1,49% (US$ 3,12) para finalizar la jornada en US$ 205,76 la tonelada.

"El cereal cerró con valores en baja en el mercado estadounidense y en el Euronext, en medio de rumores -atravesaron toda la jornada sin desmentidas, ni confirmaciones- sobre un inminente nuevo acuerdo de granos para el Mar Negro", indicaron los especialistas de la corredora.

Con información de Télam