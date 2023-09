Claves de la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganacias y del nuevo proyecto de ley

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció hoy una suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que pasará ahora a ser de $ 1.770.000 brutos, por lo que menos de un 10% de quienes actualmente pagan el gravamen seguirán haciéndolo a partir del próximo mes.

La decisión será adoptada a través de un decreto -que se publicará mañana en el Boletín Oficial- y se complementará con un proyecto de ley enviado al Congreso, para dar carácter de ley y permanencia al nuevo esquema diseñado por el equipo económico.

"Para mí, el salario, no es ganancia. Es remuneración, el pago por el trabajo y esfuerzo que hace cada trabajador. Tenemos que terminar con esta locura de que un trabajador no quiera hacer horas extras para no perderla en el impuesto", señaló el candidato presidencial por la Unión por la Patria, en un acto en la Plaza De Mayo, donde estuvo acompañado por dirigentes de la CGT y de los principales gremios del país.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

A continuación, los detalles de la medida y del proyecto de ley:

- A partir de octubre, todos los trabajadores en relación de dependencia y jubilados que cobren menos de $ 1.770.000 brutos dejarán de pagar el Impuesto a las Ganancias

- El proyecto de ley incluye un criterio de actualización del mínimo no imponible, para que sea equivalente a 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) mensuales (actualmente en $118.000).

- La mejora en el ingreso para los trabajadores que hoy pagan el impuesto es de entre 17 y 22%, confirmaron a Télam fuentes de Economía.

- Con el nuevo piso, sólo pagarán el impuesto quienes ocupen cargos similares al de CEOs, gerencias, subgerencias, puestos calificados y jubilaciones y pensiones de privilegio.

- En total, serán 800.000 los contribuyentes que dejarán de pagar el impuesto y sólo quedarán unos 80.000 en condiciones de pagarlo, menos del 10% de los que hoy lo abonan.

- Los contribuyentes afectados por el impuesto de "Mayores ingresos" representa menos del 1% (0,88%) del total de los empleos registrados del país, según cifras del Ministerio de Economía.

- El proyecto de ley enviado al Congreso plantea dos ajustes anuales, en enero y en julio.

- El costo fiscal de la medida será de $ 1 billón, que será cubierto con mayores ingresos por importaciones e Impuesto PAIS, además del aumento de la recaudación a través del IVA y otros impuestos vinculados al consumo.

- Se mantiene el beneficio del 22% de zona desfavorable.

- Se eliminarán distorsiones de las deducciones personales y generales que obligan al trabajador a estar pendiente de cuestiones administrativas.

- Ejemplo: un trabajador en relación de dependencia con una remuneración bruta mensual de $ 800.000 percibía, hasta ahora, un ingreso neto mensual de $ 550.308, ya que debía afrontar la retención de cargas sociales por $ 132.001 y el pago del impuesto a las Ganancias por $ 117.690. En cambio, con el nuevo mínimo no imponible, el mismo salario bruto implicará un ingreso neto de $ 667.999, lo que implica una mejora de $ 117.690 en el salario de bolsillo, equivalente a un incremento del 21,4%.

Con información de Télam