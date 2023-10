Milei "está intentando generar una hiperinflación", advierte Álvarez Agis

Las declaraciones del candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, quien recomendó no renovar plazos fijos en pesos porque a su criterio la moneda nacional es ´excremento´, "no son inocentes", afirmó hoy el economista Emmanuel Álvarez Agis, a la vez que consideró que, si el postulante de ultraderecha "dice eso del peso, está intentando generar una hiperinflación".

"No son declaraciones inocentes ya que Milei argumentó que tenía comprometido con una serie de bancos US$ 30.000 millones para poder dolarizar al dólar de mercado y cuando lo dijo, valía $ 250", recordó Álvarez Agis en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio.

En este sentido, contempló que "como no tiene esos US$ 30.000 millones, está intentando llevar el dólar al nivel en el cual podés dolarizar porque básicamente pulverizás el ingreso en dólares de la gente".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Entonces, la persona que creyó que tenía sentido dolarizar, porque él al valor del dólar libre cobraba US$ 600 por mes, hoy se está dando cuenta de que la dolarización apunta a US$ 300 por mes, y, si dejamos que esto avance, vamos a llegar a US$ 100 por mes", completó el exviceministro de Economía.

Asimismo, puntualizó que "el día que Unión por la Patria dijo que su candidato para las PASO iba a ser Sergio Massa el dólar bajó y la brecha se achicó, pero cuando Milei dijo que su presidente del Banco Central va a ser Emilio Ocampo y lo va a cerrar empezó esta corrida que se agravó en estos últimos tres días con Milei diciendo aléjense del peso'".

"La definición técnica de una hiperinflación es que la demanda de pesos, el deseo de la gente de tener pesos, es nulo", definió el economista, tras lo cual advirtió que "si Milei dice que 'el peso es un excremento, no se queden con pesos', está intentando generar una hiperinflación".

En esta línea, sostuvo que "la Argentina no necesita una hiperinflación para solucionar sus problemas económicos, sino evitarla para empezar a solucionarlos".

Álvarez Agis manifestó su "preocupación" por los recientes dichos del libertario, e indicó: "Con Milei diciendo que saquen los pesos de los bancos, asistimos a la declaración más irresponsable que he visto de un candidato a presidente desde la vuelta a la democracia a la fecha".

"Una cosa es hacer una consideración sobre si el dólar está bien, mal, más o menos, pero si en este país hay alguien que sabe que llamar a deshacerse de los pesos es tratar de generar una hiperinflación es Javier Milei", continuó.

Seguidamente, analizó que "si uno arma un partido político para llegar a las elecciones tiene que hacer que la mayor cantidad de gente la pase mal, resulta bastante contradictorio y preocupante".

"Cuando Milei dice que 'cuanto más alto es el dólar, más fácil es dolarizar', es una manera sofisticada de decir que, cuanto más bajo es tu salario, más fácil es dolarizar, y el trasfondo de este programa es que para bajar la inflación, en realidad se tiene que hacer que los salarios bajen a menos de la mitad de lo que son hoy", se explayó el exfuncionario.

Al respecto, consideró que, si bien "en ese país no va a haber más inflación, tampoco va a haber más consumo, más pymes, ni paz social".

Por último, Álvarez Agis recordó: "En abril de este año dije que, si Milei gana, no tendría la plata en el banco, y, paradójicamente, el que salió a contestarme y no en términos técnicos fue el propio Javier Milei", tras lo cual, apuntó: "Estoy sorprendido de que él mismo me dé la razón a cuatro meses de esa declaración".

"Pero no me pongo contento sino que me duele en el alma haber tenido razón porque este tipo de crisis destruyen valor, deja a gente en la calle y pone a los que menos tienen en una situación muy complicada", concluyó.

Con información de Télam