Los playoffs de la Liga de Conferencia UEFA, con muchos argentinos, comenzarán mañana

Fiorentina, con los argentinos Nicolás González y Lucas Martínez Quarta entre sus figuras, comenzará mañana su participación en los playoffs de la Europa Conference League, al enfrentar, a Sporting Braga, de Portugal, de local.

Los 16avos de la tercera copa en importancia de Europa comenzará mañana, jueves 16, y otro encuentro que involucra a argentinos es el de Lazio, con Luka Romero, entre sus habituales titulares, contra CFR Cluj, de Rumania.

Dnipro-1, de Ucrania, con los argentinos Domingo Blanco y Emiliano Purita en su plantel, visitará el jueves a Larnaca, de Chipre; Sheriff Tiraspol, de Moldavia, con el ex Banfield Michael López en su plantel, recibirá a Partizan de Belgrado, de Serbia, y Ludogorets, de Bulgaria, con los argentinos Matías Tisera y Franco Russo en su plantel, recibirá a Anderletch, de Bélgica.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Otros encuentros de mañana serán Qarabag vs. Gent; Trabzonspor vs. Basilea; Bodo/Glimt vs. Lech Poznan.

Los partidos de vuelta de los 16avos. se disputarán el 23 de febrero; los octavos se disputarán el 9 y 16 de marzo de 2023, mientras que la fecha para los cuartos es 13 y 20 de abril. Las semifinales, el 11 y 18 de mayo y la final será el 7 de junio en El Eden Arena de Praga de la República Checa.

El actual campeón de la Europa Conference League es Roma, de Italia, y el ganador del certamen clasifica a la Liga de Europa.

Con información de Télam