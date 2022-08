Habrá cruces de argentinos en la fase de grupos de la Conference League

Fiorentina, con los argentinos Nicolás González y Lucas Martínez Quarta, integrará el Grupo A de la Conference League con Basaksehir, de Turquía, cuyo capitán es Lucas Biglia, según el sorteo realizado este viernes por la UEFA en Estambul.

Fiorentina y Basaksehir integrarán el grupo con el Hearts de Escocia y el RFS de Letonia.

Otro duelo de argentinos se dará en el Grupo C, cuando Villarreal con los argentinos Giovani Lo Celso, Jerónimo Rulli y Juan Foyth se mida contra el Hapoel Beer Sheva de Israel, donde es titular el mediocampista ex Racing, Huracán y Defensa y Justicia Lucas Bareiro. Ese grupo también lo integran FK Austria y Lech Poznan, de Polonia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

También habrá choque de argentinos en el el grupo E cuando Dnipro-1 de Ucrania, donde son titulares el ex Independiente Domingo Blanco y el lateral ex Arsenal y San Lorenzo Emiliano Purita, se enfrente con Apollon de Chipre, donde juega el volante ex Ferro Israel Coll. Este grupo lo conforman además AZ Alkmaar de Países Bajos y Vaduz de Suiza.

Mientras, el West Ham del ex River Manuel Lanzini integrará el grupo B junto a Anderlecht de Belgica; FSCB de Rumania y Silkeborg,de Dinamarca.

El cordobés nacionalizado eslovaco Vernon de Marco, que comenzó su carrera en el Mallorca y luego pasó a la Liga Eslovaca, lo que le valió ser convocado para la selección de ese país, juega en el Slovan Bratislava, que estará en nel grupo H con FK Zalgiris Vilnius de Lituania, donde es titular el volante sampedrino Nicolás Gorobsov (ex Paraná Futbol Club, MLS, Liga Rumana, Torino, Vicenza y Cesena.

En este grupo también competirán Basilea, de Suiza y Pyunik Yerevan de Armenia.

El grupo D lo disputarán Partizan de Serbia; Colonia de Alemania; Niza de Francia y Slovácko de República Checa, y en el F se medirán Kaa Gent de Belgica; Molde de Noruega; Shamrock Rovers de Irlanda y Djurgården de Suecia.

Los checos de Slavia Praga aparecen como candidatos en el grupo G sobre el Cluj de Rumania; Sivasspor de Turquia y Ballkani de Kosovo.

La fase de grupos comenzará el 8 de septiembre y la final se jugará el 7 de junio del 2023 en el Eden Arena de Praga (República Checa). El triunfador clasificará a la Europea League del siguiente año y además embolsara 7 millones de euros por fuera de lo que consiga en materia de recaudaciones.

Con información de Télam