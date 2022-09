Billión ganó el Clásico Coronel Miguel Martínez

Billión, con la monta del jockey Kevin Banegas, ganó hoy, por tres cuerpos sobre Easy Way Out, el Clásico Coronel Miguel Martínez, una prueba de 1.800 metros con un premio de 1.590.000 pesos que se disputó en el noveno turno de la reunión en el hipódromo Argentino de Palermo.

El ganador, un hijo de Galicado, pagó un dividendo de 5,50 por boleto y empleó un tiempo de 1m 47s 05/100 para las 18 cuadras de arena seca.

The Gun agarró la punta y se vino marcando el ritmo de la carrera. A su lado siempre vino Tabacano. Un poco más atrás lo hizo Chanclette. Billión siempre vino agazapado en los últimos puestos.

Al llegar a la recta final The Gun fue perdiendo acción, al igual que Tabacano. Por atrás se fueron colocando Easy Way Out y Billión.

Ya por los 300 metros finales Billión realizó una gran atropellada y se fue colocando en la punta, mientras que lo mismo hizo Easy Way Out.

Billión corrió firme los últimos 150 metros y cruzó el disco con tres cuerpos de ventaja sobre Easy Way Out, que, a su vez, venció por un cuerpo y medio a Code Breaker.

Los parciales de la carrera no fueron suministrados por el hipódromo. Billión alcanzó hoy su tercera victoria oficial sobre seis competencias. El pupilo del entrenador Elvio Bortulé tuvo un desempeño brillante en los últimos 300 metros.

Fue un justo ganador y defendió los colores del stud Don Juanca. Su rendimiento fue muy bueno para una carrera de 1.800 metros. Atropelló en plena recta y fue imparable. Ganó sin susto alguno.

Con información de Télam