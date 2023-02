Díaz Acosta perdió con el británico Norrie y se despidió del Argentina Open

El tenista argentino Facundo Díaz Acosta protagonizó una muy buena actuación pero no pudo evitar marcharse eliminado del Argentina Open, al perder hoy en los octavos de final con el británico Cameron Norrie, segundo favorito al título, por 4-6, 7-5 y 7-6 (8-6).

Díaz Acosta, de 22 años y ubicado en el puesto 191 del ranking mundial de la ATP, batalló durante tres horas antes de caer frente a Norrie (12) en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, ante unas 3.000 personas.

El argentino, quien había superado en la ronda inicial a su compatriota Federico Coria (49), jugó en gran nivel durante los dos primeros sets y estaba en ventaja 6-4 y 5-3 con el saque en una situación muy favorable que dejó escapar y le costó el partido.

El británico, de 27 años, jugará su próximo partido frente a otro argentino, el platense Tomás Martín Etcheverry.

Etcheverry (82), avanzó a cuartos de final más temprano luego de vencer al español Roberto Carballes Baena (76) por 4-6, 6-1 y 6-2 para concreta la mejor actuación de su carrera.

"Estoy con bronca, sentí que estuve muy cerca cuando saqué para partido, no pude aprovechar esa chance y el hizo valer su mayor experiencia", confesó Díaz Acosta en la rueda de prensa posterior a su derrota.

"Lo que rescato como positivo es que competí de igual a igual contra el número 12 del mundo, eso lo valoraré cuando pasen un par de días y esté más tranquilo", indicó el tenista de Vicente López.

"Norrie tiene mucha más experiencia que yo en estos torneos, maneja mejor la presión y los nervios, se dio cuenta de que estaba tensionado y no lo dejó pasar. Me iré a dormir tranquilo porque dejé todo y seguiré aprendiendo lo que me falta para enfrentar a rivales de esta magnitud", concluyó Díaz Acosta.

