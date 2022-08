"Si un equipo sufre tres goles no merece ganar", dijo Caixinha, DT de Talleres

El director técnico de Talleres. de Córdoba, Pedro Caixinha, lamentó que sus dirigidos no pudieran ganar esta noche ante Patronato, de Paraná a pesar de estar en ventaja tres veces, pero admitió que “si un equipo sufre tres goles (en contra) no merece ganar”.

Los errores defensivos privaron al elenco cordobés quedarse con el triunfo, y el encuentro finalizó empatado 3 a 3, sobre lo que el entrenador dijo en conferencia de prensa: “No tuvimos la claridad de conectar más pases para que el equipo pudiera caminar en conjunto”.

“Fue un juego atípico. No jugamos bien porque no fuimos compactos. Intentamos hasta el final, terminamos en un 4-4-2, tuvimos dos llegadas pero no pudimos ganar”, sostuvo el portugués.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Caixinha fue consultado por la no inclusión del colombiano Diego Valoyes en el equipo titular, y al respecto sentenció que él es quien "toma las decisiones. Hoy fue la de que Diego no iba a empezar el partido, y punto”, sentenció.

Con información de Télam