Valentino Zazzeri y Tete Gil se consagraron en Mar del Plata

Un chico de 14 años y una mujer de 35, que volvió a competir luego de ser madre, se convirtieron en las figuras salientes de la Fiesta Nacional del Longboard de Surf (tablas de más de 2.75m), realizado en el legendario balneario Kikiwai de Mar del Plata.

El ganador en la categoría Open Hombres fue Valentino Zazzeri, de solamente 14 años de edad, alumno del mítico Daniel Gil (fundó del Kikiwai Surf Club en Punta Mogotes en 1963).

"Empecé a surfear a los 9 años junto con mi papá, que es guardavidas. Primero probé con una tabla corta y no agarré una sola ola, pero después Daniel me aconsejó pasar a una larga y desde entonces no paré más", contó Valentino.

En Open Damas, en tanto, se impuso Tete Gil, de 35 años, hija de Daniel y que volvió a competir 16 meses después de ser madre.

"Estaba viviendo en Inglaterra, enfocada en la maternidad y había dejado de surfear. Pero volví al país, me enteré del torneo y me anoté. Fue una sorpresa este triunfo, porque el nivel de los competidores en la Argentina es cada vez más alto", contó.

El torneo fue también la segunda fecha puntuable del circuito fiscalizado por la Asociación de Surf Argentina (ASA).

Los ganadores de cada categoría fueron:

Open – Hombres: Valentino Zazzeri.

Open – Damas: Tete Gil.

Junior: Marco Calandra.

Principiantes: Felipe Hinding.

Master: José Frías.

Kahuna: Claudio Sultani.

Trials: Leandro Lele Usuna.

Nose Riding: Surfiel Gil.

Con información de Télam