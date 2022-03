El argentino¨Pablo Matera no jugó en el triunfo de Crusaders ante Chiefs

El forward argentino Pablo Matera no integró hoy el equipo de Crusaders que venció a Chiefs, en duelo de franquicias neozelandesas, por 34 a 19, en un cotejo por la sexta fecha del Super Rugby Pacific, jugado en la ciudad de Hamilton.

Matera, que está jugando como octavo, sumaba 260 minutos en los cuatro cotejos que jugó con Crusaders ante Hurricanes, Highlanders, Moana Pacifika y los mismos Chiefs, pero por primera vez el entrenador Scott Robertson no lo convocó para este juego, señaló NewsHub.

Crusaders sumó tries por intermedio de Cullen Grace, Will Jordan, Sevu Reece, Leicester Fainga'anuku y Codie Taylor, más tres conversiones y un penal de Richie Mo'unga, mientras que para Chiefs los tries llegaron por intermedio de Alex Nankivell (2) y Cortez Ratima, con dos conversiones de Bryn Gatland.

Otros resultados de la fecha: Moana Pacifka 24-Hurricanes 19, Western Force 38-Brumbies 39, Highlanders 25-Blues 32 y Reds 32-Waraths 20.

Posiciones: Brumbies (Australia) 26 puntos (6 cotejos), Reds (Australia) 22 (6), Crusaders 19 (5), Waratahs (Australia) 15 (6), Chiefs 14 (5), Blues (NZ) 13 (4), Wetern Force (Australia) 12 (6), Hurricanes (NZ) 9 (4), Rebels (Australia) 6 (6), Fiyi 6 (6), Moana Pacifika 3 (4) y Highlanders (NZ) 2.

Con información de Télam