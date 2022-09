El DT Darío Insúa confirmó la vuelta de Ortigoza como suplente ante Colón

El entrenador de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, confirmó esta mañana el regreso del histórico mediocampista Néstor Ortigoza en el banco de los suplentes para el partido de mañana ante Colón en Santa Fe.

"Néstor (por Ortigoza) está muy bien; entrenó normalmente y estará entre los suplentes a disposición por si es necesario para ingresar", confirmó el DT "cuervo" en declaraciones a la prensa que formuló en el Aeroparque Jorge Newbery antes de embarcar con el plantel azulgrana rumbo a la capital santafesina.

El entrenador del "Ciclón" tuvo palabras de elogio sobre el volante de 37 años al afirmar que "Ortigoza es un profesional con todas las letras".

"Es importante para el grupo y, cuando se necesita, es muy importante dentro de la cancha porque puede marcar los tiempos del partido", completó.

En otro orden, Insúa dijo no sentir bronca "porque no se gana" y sostuvo que sí la tendría si viera "a un equipo que no se brinda al máximo, que no deja una buena imagen colectiva".

"Por suerte, puedo asegurar que eso no ocurre con este grupo", subrayó.

Con información de Télam