El DT de Lokomotiv de Moscú renunció a su cargo por la invasión a Ucrania

El entrenador de Lokomotiv de Moscú, el alemán Markus Gisdol, renunció hoy a su puesto por la invasión a Ucrania y aseguró que no puede quedarse en un país donde su líder, Vladimir Putin, arma un "conflicto en Europa".

"No puedo continuar con mi trabajo en un país cuyo líder es responsable de una guerra en el medio de Europa", aseguró en un comunicado en el que hacía efectiva su renuncia inmediata.

"Esa no es mi línea de valores, motivo por el que he renunciado a mi posición de entrenador del Lokomotiv de Moscú con efecto inmediato. No puedo estar en el centro de entrenamientos en Moscú, entrenar a los jugadores y demandar profesionalismo mientras a unos cuantos kilómetros se están dando órdenes que llevan sufrimiento a un pueblo entero", agregó el DT.

Lokomotiv de Moscú marcha en el séptimo puesto, con 28 puntos, y a 13 del líder Zenit.

La salida de Gisdol es una de las varias consecuencias deportivas de la guerra, con cancelaciones de eventos en Rusia y suspensiones de sus federaciones por parte de la FIFA y del Comité Olímpico Internacional, entre otros.

Con información de Télam