Los Pumas derrotaron a Escocia y se quedaron con una serie internacional después de 15 temporadas

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, superó esta tarde a Escocia por 34 a 31 en Santiago del Estero y se quedó con una serie internacional en el país después de 15 años, tras la que le ganó a Irlanda en 2007.

El partido se jugó en el estadio Madre de Ciudades, contó con el arbitraje de Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda) y al final del primer tiempo el visitante se imponía por un ajustado 14-13.

Los Pumas habían iniciado la serie con una victoria por 28-16, el sábado 2 en San Salvador de Jujuy, y una semana después perdieron 29-6 en Salta. El triunfo de hoy volcó el resultado final a su favor.

Argentina marcó hoy cuatro tries por Santiago Carreras, Nahuel Tetaz Chaparro, Gonzalo Bertanou y Emiliano Boffelli, que aportó además dos penales y tres conversiones.

Para el equipo visitante marcaron tries Duhan van der Merwe y Ewan Ashman -dos cada uno- y su pateador, Blair Kinghorn, sumó un penal y cuatro conversiones.

Los Pumas se quedaron con el triunfo en la última jugada del encuentro: la inició Matías Orlando y la siguió Carreras, que con un pase preciso habilitó a Boffelli para marcar la estocada final.

La última serie internacional obtenida por Los Pumas en el país fue en 2007 frente a Irlanda, con dos victorias.

El triunfo mantendrá a Los Pumas en el séptimo puesto del ranking de la World Rugby y supone un impulso para el ciclo del entrenador Michael Cheika en el inicio de la temporada internacional.

Pero en el balance del encuentro de hoy, Los Pumas fueron irregulares en el juego, indisciplinados y con una defensa endeble, además de evidenciar serios problemas en el manejo y la obtención de la pelota.

La mejor faceta de Los Pumas en su primer encuentro internacional en Santiago del Estero fueron los diez minutos finales y el ingreso del medio apertura mendocino Gonzalo Bertranou, que le dio mayor volumen de juego ofensivo.

En la primera parte, Los Pumas cometieron excesivas infracciones, errores no forzados y fallas en el tackle. Escocia fue notoriamente superior pero se fue al descanso con un triunfo exiguo de 14-13.

En el comienzo de la segunda parte Escocia mantuvo su dominio y a Los Pumas les costó hacer pie ante los embates y el poderío físico de su rival para sufrir dos nuevos tries.

Con el correr de los minutos, Cheika realizó varios cambios, lo que dio otra imagen y alcanzó una mejoría en el aspecto defensivo.

El mérito principal de Los Pumas, más allá de una actuación deslucida, fue aprovechar las oportunidades que se le presentaron y estar a tiro de try para quedarse con un triunfo impensado.

En el equipo argentino se destacó Boffelli por su precisión en los envíos a los postes y por haber logrado el try del triunfo; Bautista Delguy en el juego ofensivo y el ingresado Bertranou.

Los Pumas, previo al Mundial de Francia 2023, participará en agosto próximo del torneo Rugby Championship junto a las potencias del hemisferio Sur, debutando el 6 de agosto frente a Australia en la ciudad de Mendoza. Una semana más tarde, por la segunda fecha, jugarán la revancha en San Juan.

El 27 de agosto se medirán frente a los poderosos All Blacks de Nueva Zelanda, en la ciudad de Hamilton, y el 4 de septiembre se medirán nuevamente en la ciudad de Christchurch.

Los dos encuentros frente a Sudáfrica, actual campeón del mundo, se jugarán el 17 de septiembre en la cancha de Vélez Sarsfield y una semana más tarde en la ciudad de Durban.

Posteriormente, el seleccionado argentino cerrará la temporada internacional en la gira por Reino Unido, enfrentando el domingo 6 de noviembre a Inglaterra en Londres, el sábado 12 frente a Gales en Cardiff y finalmente el 19 ante Escocia, en Edimburgo.

- Síntesis -

Argentina: Juan Cruz Mallia, Bautista Delguy, Matías Orlando, Matías Moroni y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Lautaro Bazan Velez; Facundo Isa, Santiago Grondona y Pablo Matera (capitán); Tomas Lavanini y Guido Petti; Joel Sclavi, Agustín Creevy y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Ingresaron: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Francisco Gómez Kodela, Marcos Kremer, Juan Martín Gonzalez, Gonzalo Bertranou, Tomás Albornoz y Lucio Cinti.

Escocia: Ollie Smith; Rufus McLean, Mark Bennett, Sione Tuipulotu y Duhan van der Merwe; Blair Kinghorn y Ali Price; Matt Fagerson, Hamish Watson (capitán) y Rory Darge; Jonny Gray y Scott Cummings; Zander Fagerson, Ewan Ashman y Rory Sutherland. Entrenador: Gregor Townsend.

Ingresaron: Dave Cherry, Pierre Schoeman, Javan Sebastian, Glen Young, Andy Christie, George Horne, Ross Thompson y Sam Johnson.

Tantos en el primer tiempo: 3' penal Boffelli (A), 12' try van der Merve (E), 19 try Carreras convertido por Boffelli (A), 24 try Ashman convertido por Kinghorn (E), 34' penal Boffelli (A). Resultado parcial: Argentina 13-Escocia 14.

Tantos en el segundo tiempo: 2' try Ashman convertido por Kinghotn (E), 7' try van der Merve convertido por Kinghotn (E), 10' try Tetaz Chaparro convertido por Boffelli (A), 24' penal Kinghorn (E), 26' try Bertranou convertido por Boffelli (A) y 40' try Boffelli convertido por el mismo (A). Final: Argentina 34-Escocia 31.

Estadio: Estadio Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero).

Árbitro: Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda).

Ásistentes: Mathieu Raynal (Francia), Tual Trainini (Francia).

TMO: Brian MacNeice (Irlanda).

Con información de Télam