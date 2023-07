Demichelis cambia lugar de práctica y concentración antes de jugar con Inter

(Agrega declaraciones de Martín Demichelis)

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, cambió el lugar de entrenamiento y concentración antes de enfrentar a Inter de Porto Alegre en los octavos de la Copa Libertadores, por lo que este lunes el plantel se instalará en el Sofitel de Cardales.

El campeón del fútbol argentino tuvo día de descanso tras los festejos del viernes y el entrenamiento del sábado y recién mañana desde las 10.30 empezará a planificar el partido de ida ante el equipo de Eduardo Coudet, que se jugará el martes 1 de agosto en el Monumental.

En relación con la lista de buena fe para esta instancia, River realizó dos cambios con el ingreso de los refuerzos que ya están habilitados: Ramiro Funes Mori y Facundo Colidio ocuparán los cupos de Matías Gallardo, que se fue al Atlanta United, y Tomás Lecanda.

En cuanto al posible equipo, la idea del DT es jugar con los 11 que salieron campeones frente a Estudiantes y que consiguieron la clasificación frente a The Strongest.

De modo que Ignacio Fernández ingresará por Pablo Solari como única variante en relación al triunfo frente a Racing Club (2-1), el viernes en la última fecha de la Liga Profesional.

Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro; Nicolás de la Cruz, Ignacio Fernández y Esequiel Barco; Lucas Beltrán será el once inicial.

Además van a quedar concentrados todos los jugadores que trabajan en primera a excepción de Lecanda, Agustín Fontana, Elías López y Tomás Castro Ponce.

Justamente hoy Martín Demichelis habló con Infobae y respondió al "golpe mediático" que provocó la llegada del uruguayo Edinson Cavani a Boca Juniors.

"La carrera de Cavani la conozco desde afuera, ya que al no haber sido compañero ni entrenador suyo no se como es desde lo emocional, de sus relaciones personales y humanas, Va a tener un gran impacto mediático su llegada a Boca porque es un jugador de muchísima trayectoria, que pasó por instituciones de gran jerarquía, pero nosotros tenemos que mirar puertas adentro y no hacia afuera", advirtió.

"Porque nosotros trajimos a tres refuerzos, ya que se nombra mucho a Ramiro Funes Mori y Facundo Colido, pero también recuperamos a un defensor como David Martínez después de su tendinopatía rotuliana que también es un grandísimo refuerzo. Y además Matías Suárez terminó muchísimo mejor la temporada de lo que la empezó y también falta poco para que se nos sume Bruno Zuculini", refirió

Y respecto del próximo cruce de octavos de final ante Internacional, de Brasil, que dirige el exfutbolista riverplatense, Eduardo Coudet, destacó que el "Chacho es un entrenador muy intenso, que donde supo estar tuvo equipos que van en busca del partido, que presionan, y eso seguramente van a hacer cuando vengan esta semana al Monumental. Pero lo importante siempre será que más allá de eso, nosotros siempre seamos River", avisó.

Precisamente el equipo de Demichelis llega a este partido frente al conjunto de Porto Alegre con la necesidad de hacer pesar la localía, ya que la definición del cruce será en condición de visitante por la clasificación como segundo de su grupo detrás de Fluminense.

Al respecto de la localía, River mantiene un récord histórico de triunfos consecutivos en el Monumental (14), un hecho inédito que superó la racha de Ramón Díaz y Marcelo Gallardo en 2014 e igualó la de Emérico Hirsig en 1934 pero en el estadio de Alcorta y Tagle.

En este 2023, el equipo "millonario" tiene una efectividad del 92,3 por ciento en condición de local con apenas una derrota en 16 partidos ya que luego de ganarle a Argentinos por la tercera fecha de la liga y perder con Arsenal 2-1, no volvió a perder en los siguientes 13 partidos que jugó incluyendo los tres triunfos por fase de grupo de la Libertadores.

Por último, se agotaron las entradas para el partido como es habitual aunque esta vez el estadio no estará lleno ya que la Conmebol le clausuró la cabecera alta de la tribuna Centenario por expresiones de racismo. En ese sector sólo habrá hinchas del equipo de Porto Alegre.

Con información de Télam