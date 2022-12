El DT de Portugal, Santos, reconoció: "Me duele la eliminación"

El entrenador de Portugal, Fernando Santos, reconoció hoy que le dolió la "eliminación" de su equipo en manos de Marruecos por 1 a 0, en los cuartos de final del Mundial de Qatar.

“En el primer tiempo sintieron mucha dificultad, tardamos en meternos en el partido. Los jugadores querían, pero no podían. Pero siempre había mucha voluntad, confianza, pero no se explicaban. Tuvimos algunas situaciones, pero no pudimos. Pero los jugadores trabajaron duro", analizó el DT en un corto contacto con la prensa apenas finalizado el partido.

"Duele lo mismo, no importa el rival, la eliminación me duele siempre", reconoció.

Santos determinó que Cristiano Ronaldo debía ser suplente en los octavos contra Suiza (6-1) y repitió este mediodía argentino -tarde qatarí-, lo que lo dejó en el ojo de la tormenta en los medios lusos.

