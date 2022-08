Instituto y San Martín de Tucumán buscarán mañana seguir con chances en la Primera Nacional

Instituto de Córdoba y San Martín de Tucumán, segundos a nueve puntos del líder Belgrano, recibirán a Villa Dálmine y Güemes de Santiago del Estero, respectivamente, en los dos cotejos con los cuales comenzará mañana la 31ra. fecha de la Primera Nacional.

Instituto será local en su estadio ubicado en el barrio de Alta Córdoba ante Dálmine desde las 19.10, con José Carreras como referí, mientras que San Martín recibirá a Güemes en La Ciudadela, a las 21.05, con el arbitraje de Pablo Dóvalo, ambos televisados por TyC Sports.

Belgrano es el puntero con 61 unidades, mientras que Instituto y San Martín poseen 52, restando 21 puntos en juego, una apreciable diferencia que ubica al "Pirata" en una posición envidiable para ganar el título y el ascenso a la Liga Profesional (LPF).

No obstante, mientras las matemáticas den posibilidades, Instituto y San Martín estarán en la pugna y además es muy importante culminar segundo o tercero para saltear fases en el reducido por el segundo ascenso a la LPF.

Instituto en la fecha pasada perdió un fundamental partido ante Belgrano de visita y quedó con las chances limitadas, por lo tanto ante Dálmine, que con 28 unidades está a solo tres de la zona del descenso, el triunfo es obligación.

Por su parte, San Martín logró un meritorio empate ante All Boys en Floresta (2-2 luego de estar 0-2) y ahora va por los tres puntos ante un Güemes, que con 35 está a seis puntos de la clasificación para el reducido.

La fecha continuará de la siguiente manera:

+) Sábado: Ferro-Flandria (14.10, TyC), Brown de Adrogué-Gimnasia de Mendoza, Tristán Suárez-Deportivo Riestra y Deportivo Maipú-Deportivo Madryn (15), Mitre-Gimnasia de Jujuy (16.30), Chacarita-San Telmo (17), Agropecuario-Belgrano (18.10, TyC) y Santamarina-Atlanta (20.30).

+) Domingo: Almagro-Alvarado (13.35, TyC), Guillermo Brown-Chaco For Ever (15), Independiente Rivadavia-Temperley (16) y Atlético de Rafaela-San Martín de San Juan (19.30).

+ Lunes: Sacachispas-Almirante Brown (15), Defensores de Belgrano-All Boys (19.15, TyC), Quilmes-Deportivo Morón (20.35, DirecTV) y Nueva Chicago-Estudiantes de Río Cuarto (21). Libre, Estudiantes de Buenos Aires.

+ Posiciones: Belgrano 61 puntos; San Martin (T) e Instituto 52; All Boys 50; Gimnasia (M) y Estudiantes (RC) 48; Chaco For Ever y Estudiantes (BA) 47; Independiente Rivadavia , San Martín (SJ) y Defensores de Belgrano 45; Almagro y Dep. Madryn 41; Dep. Morón, Brown (A) y Ferro 39; Dep. Maipú y Brown (PM) 38; Chacarita y Quilmes 37; Alte Brown y Mitre (SdE) 36; Agropecuario, Güemes (SdE) y Gimnasia (J) 35; San Telmo 32; Atlanta 31; Temperley, Villa Dálmine y Alvarado 28; Atl Rafaela y Nueva Chicago 27; Tristán Suárez, Flandria y Sacachispas 25; Santamarina 24.

Con información de Télam