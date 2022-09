Gimnasia de Mendoza venció a Guillermo Brown en Madryn y se subió a la tercera posición

(Agrega tres partidos)

Gimnasia y Esgrima de Mendoza le ganó esta tarde como visitante a Deportivo Madryn por 1 a 0 y se subió a la tercera posición del torneo de la Primera Nacional de fútbol, tras proseguir hoy con seis partidos la 33ra. fecha del certamen que otorgará dos ascensos a la Liga Profesional para la próxima temporada.

El único gol del "Lobo" mendocino lo anotó Leandro Ciccolini, de tiro penal, a los 10 minutos del primer tiempo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Con el triunfo, Gimnasia, llegó a las 57 puntos, 10 por debajo del líder Belgrano de Córdoba y dos menos que el escolta Instituto de Córdoba; en tanto Guillermo Brown se quedó con 41 puntos y es decimoctavo.

Brown de Adrogué y Atlético Güemes de Santiago del Estero empataron 1 a 1. Edwin Torres Palacio (39m. ST) puso en ventaja a la visita, e igualó Enzo Ortiz (46m. ST).

Por su parte, Ramón Santamarina de Tandil y Chaco For Ever igualaron 2 a 2, por los tantos de Alejandro Gagliardi (41m. PT) y Lucas Vallejo (33m. ST), para los bonaerenses; y de Claudio Vega, en dos ocasiones (18m. PT y 46m. ST), para el conjunto visitante.

Por su parte Atlético de Rafaela superó como local a San Telmo por 2 a 1 con otro gol de su emblemático defensor Fabricio Fontanini y Gonzalo Lencina, mientras que Jonathan Cañete descontó sobre el final para el conjunto porteño, que en el arranque del complemento sufrió la expulsión del delantero Juan Zurbriggen.

En tanto que Deportivo Maipú cayó en Mendoza por 1 a 0 ante Alvarado, de Mar del Plata, con un gol de Facundo Pons en el primer tiempo. mientras que Atlético Mitre también cayó como local en Santiago del Estero frente a Temperley por 2 a 1 con sendas conquistas de Luis López en la etapa inicial. Descontó David Romero para los norteños.

La fecha continuará mañana, con este programa:

A las 15.00: Sacachispas vs. Flandria.

A las 18.10: Ferro Carril Oeste vs. Deportivo Morón.

A las 19.00: Nueva Chicago vs. Almagro.

A las 20.00: Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Deportivo Madryn.

A las 20.35: Quilmes vs. Estudiantes de Río Cuarto.

A las 21.10: San Martin de Tucumán vs. Belgrano de Córdoba.

Tuvo fecha libre en esta jornada Atlanta.

Posiciones: Belgrano 67 unidades; Instituto 59; Gimnasia de Mendoza 57; San Martin de Tucumán 56; All Boys 54; Chaco For Ever 51; Defensores de Belgrano y Estudiantes de Buenos Aires 50; Estudiantes de Río Cuarto y San Martin de San Juan 48; Independiente Rivadavia de Mendoza y Almagro 47; Deportivo Riestra 46. Deportivo Madryn y Chacarita Juniors 43; Deportivo Maipú de Mendoza 42; Quilmesy Brown de Madryn 41; Deportivo Morón, Mitre de Santiago del Estero, Brown de Adrogué y Almirante Brown 40; Ferro 39; Atlanta 37;Güemes de Santiago del Estero 37; Temperley 35; Agropecuario Argentino de Carlos Casares y Gimnasia de Jujuy 32. San Telmo 35; Villa Dálmine y Atlético de Rafaela 33; Flandria, Alvarado de Mar del Plata 32; Nueva Chicago 29; Tristán Suárez 27; Sacachispas 26; y Santamarina,de Tandil 25.

Con información de Télam