Triple Corona: arranca la trilogía más importante del Polo en Argentina

Con la presencia de varios jugadores de alto hándicap, como Adolfito Cambiaso y Facundo Pieres y a días de cumplir el centenario de su fundación, la Asociación Argentina de Polo realizó la presentación oficial de su Triple Corona en el Campo Argentino de Polo, dando el puntapié inicial a los certámenes que reúnen a los mejores equipos del mundo.

La Asociación Argentina de Polo presentó la Triple Corona integrada por el 82° Abierto del Tortugas C. C., el 129° Abierto RUS del Hurlingham Club y el 129° Abierto Argentino de Polo HSBC. Allí se reúnen los jugadores de polo más destacados en el mundo.

En total, serán ocho formaciones disputarán los torneos de Tortugas y Hurlingham: La Natividad -campeón defensor en Palermo y Hurlingham-, La Dolfina, Ellerstina, La Irenita I, II y III; La Ensenada RS Murus Sanctus y La Dolfina II. Otros ocho equipos jugarán la Clasificación al Abierto de Palermo por los dos lugares vacantes: Chapaleufú, El Overo Z7 UAE, La H, La Cañada, Alegría, La Esquina, La Fija y Trenque Lauquen. Por otro lado, el torneo de Tortugas, que se disputa en el country más antiguo de Sudamérica, se desarrollará entre el 27 de septiembre y el 8 de octubre; el de Hurlingham entre el 11 y el 29 de octubre; y el de Palermo entre el 1° de noviembre y el 2 de diciembre.

"Este es un año de buenas noticias: la Asociación está cumpliendo 100 años, pero somos puro futuro. En mayo, nuestra Triple Corona fue declarada de "Interés Nacional" y hoy ya estamos presentando una nueva edición que va a ser imperdible, tanto para los fanáticos del polo como para los que lo vivan por primera vez”, afirmó Delfín Uranga, presidente de la Asociación Argentina de Polo. “Estos tres torneos son únicos en el mundo, ya que reúnen entre sus protagonistas a 9 jugadores que poseen los 10 goles de hándicap”, agregó.

Las zonas de Asociación de Polo

En Palermo, integrarán la Zona A las formaciones de La Natividad, La Irenita, La Ensenada RS Murus Sanctus, La Irenita GSquared y un equipo clasificado; mientras que en la B lo harán Ellerstina, La Dolfina, La Dolfina II, La Irenita Clinova y el restante conjunto surgido de la clasificación.

Luego, se confirmaron los cruces de Cuartos de Final para el certamen de Tortugas, que serán los siguientes: La Natividad vs. La Irenita Clinova; La Dolfina vs. La Ensenada RS Murus Sanctus; Ellerstina vs. La Irenita GSquared; La Irenita vs La Dolfina II. En cuanto al Abierto de Hurlingham, las zonas se armarán según los resultados obtenidos en el de Tortugas.

Los partidos de la Triple Corona

82° Abierto del Tortugas C. C.

FECHA 1: Martes 27/9

FECHA 2: Miércoles 28/9

FECHA 3: Sábado 1/10

FECHA 4: Domingo 2/10

FINAL SUBSIDIARIA SARMIENTO: Viernes 7/10

FINAL: Sábado 8/10

129° Abierto RUS del Hurlingham Club

FECHA 1: Martes 11/10

FECHA 2: Miércoles 12/10

FECHA 3: Sábado 15/10

FECHA 4: Domingo 16/10

FECHAS 5 y 6: Viernes 21/10

SEMIFINAL 1: Sábado 22/10

SEMIFINAL 2: Domingo 23/10

FINAL: Sábado 29/10

129° Abierto Argentino de Polo HSBC

FECHA 1: Martes 1/11

FECHA 2: Miércoles 2/11

FECHA 3: Sábado 5/11

FECHA 4: Domingo 6/11

FECHA 5: Sábado 12/11

FECHA 6: Domingo 13/11

FECHA 7: Sábado 19/11

FECHA 8: Domingo 20/11

FECHA 9: Viernes 25/11

FECHA 10: Domingo 27/11

FINAL: Viernes 2/12

Las fechas 1 y 2 se jugarán en el Predio Alfredo Lalor de la AAP en Pilar.

Los equipos que disputarán la Triple Corona de la AAP:

La Natividad: Camilo Castagnola 10, Pablo Pieres 10, Bartolomé Castagnola (h) 10 e Ignatius du Plessis 9. Total: 39.

La Dolfina Saudi: Adolfo Cambiaso (h) 10, David Stirling (h) 10, Adolfo Cambiaso (n) 9 y Juan M. Nero 10. Total: 39.

Ellerstina: Facundo Pieres 10, Hilario Ulloa 9, Gonzalo Pieres (h) 9 y Nicolás Pieres 10. Total: 38.

La Irenita: Juan Britos (h) 9, Francisco Elizalde 9, Pablo Mac Donough 10 y Juan M. Zubía 8. Total: 36.

RS Murus Sanctus La Ensenada: Facundo Sola 8, Alfredo Bigatti 9, Guillermo Caset (h) 9 y Jerónimo del Carril 8. Total: 34.

La Dolfina II: Guillermo Terrera (h) 9, Tomás Panelo 8, Diego Cavanagh 8 y Alejo Taranco 8. Total: 33.

La Irenita II: Facundo Fernández Llorente 8, Tomás Fernández Llorente (h) 7, Bautista Bayugar 8 e Isidro Strada 8. Total: 30.

La Irenita III: Segundo Bocchino 7, Santiago Loza 8, Martín Podestá (h) 7 y Felipe Dabas 7. Total: 29.

Certamen Clasificatorio:

-Zona A

Chapaleufú: Rufino Bensadón 8, Juan M. Zavaleta (h) 8, Julián de Lusarreta 7 y Tommy Beresford 7. Total: 30.

El Overo Z7 UAE: Lucas Monteverde (n) 6, Matías Torres Zavaleta 8, Rodrigo Ribeiro de Andrade 8 y Cruz Heguy 6. Total: 28.

La H: Juan Ruiz Guiñazú (h) 8, Carlos M. Ulloa 6, Joaquín Pittaluga 7 y Alejandro Novillo Astrada 7. Total: 28.

La Cañada: Facundo Llosa 7, Facundo Obregón 7, Lucas Díaz Alberdi 7 y Pedro Falabella (h) 7. Total: 28.

-Zona B

Alegría: Agustín Merlos 7, Valerio Zubiaurre (h) 8, Tomás García del Río 7 y Frederick Mannix (h) 7. Total: 29.

La Esquina: Pascual Sáinz de Vicuña 6, Cristian Laprida (h) 8, Lucas James 7 e Ignacio Laprida 8. Total: 29.

La Fija: Raúl Colombres (h) 7, Ezequiel Martínez Ferrario 7, Ignacio Negri (h) 7 y Felipe Vercellino 7. Total: 28.

Trenque Lauquen: Manuel Elizalde 7, Juan Jauretche 7, Juan A. García Grossi 7 y Joao Paulo Ganon 7. Total: 28.