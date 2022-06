¿Por qué el Polo argentino es dominante a nivel mundial?

El deporte del Polo en Argentina es de gran relevancia a nivel mundial por su exigente preparación, su alta calidad en sangre de los caballos, y los jugadores reconocidos que juegan. Estos jugadores conforman una selección que tiene a los mejores en el rubro, y esto hace que sea un deporte de elite en todo sentido de la palabra.

La Asociación Argentina de Polo es la que regula este deporte a nivel país, y su organización siempre hay sido tan efectiva que es reconocida en todo el mundo por todos los factores que más arriba se mencionan.

Además la raza de los cuadrúpedos son igual que el nombre del deporte, Polo Argentino. La raza debe ser siempre esta específicamente, y más adelante se brindarán algunas especificaciones más precisas.

Por otra parte, es significativo mencionar que el Polo Argentino tiene en su haber dos medallas de oro ganadas en los Juegos Olímpicos, y cinco títulos ganados en el Campeonato Mundial hasta la fecha.

¿Qué equipos relevantes de Polo hay en Argentina?

La Dolfina Saudi Polo Team

La Ensenada Brubank

La Natividad

LD Brava Polo Team

La Irenita Polo Team

Alegría Standard Wealth

Ellerstina Johor

RS Murus Sanctus

Conformación de los equipos

La Dolfina Team se conforma por:

Poroto Cambiaso

Adolfo Cambiaso

Juan Martín Nero

David Stirling

La Ensenada Brubank se conforma por:

Juan M. Zubía

Jerónimo del Carril

Juan Britos

Alfredo Bigatti

La Irenita Polo Team se conforma por:

Isidro Strada

Segundo Bocchino

Ignacio Toccalino

Santiago Loza

La Natividad Polo Team se conforma por:

Bartolomé Castagnola

Ignatius Du Plessis

Pablo Pieres

Camilo Castagnola

La LD Brava Polo Team se conforma por:

Alejo Taranco

Adolfo Cambiaso

Guillermo Terrera

Rodrigo Ribeiro de Andrade

La Alegría Standard Wealth team se conforma por:

Agustín Merlos

Pedro Zacharias

Tomas García del Rio

Frederick Mannix

La Ellerstina Johor Team se conforma por:

Facundo Pieres

Nicolás Pieres

Gonzalo Pieres

Matías Torres Zavaleta

La RS Murus Sanctus team se conforma por:

Guillermo Caset

Pablo Mac Donough

Juan Martin Nero

Facundo Sola

Características de caballo y yegua raza Polo

Estos cuadrúpedos suelen ser muy estéticos visualmente, altos y fuertes. Son puros de sangre, ágiles y flexibles para manejarlos, además cuentan con inteligencia suficiente para acatar órdenes y entender la dinámica del juego que es constantemente montado.

Son musculosos como lo son también los de raza Cuarto de Milla, pero a su vez con cierto grosor y altura que los caracteriza y diferencia de los demás. Sus características físicas van a ser bien importantes a la hora de cabalgar sobre ellos, y así el jinete puede montarlo, estar seguro y estable para poder blandir el palo de polo y manejar dicho animal.

¿Qué deben comer?

Estos equinos deben comer de manera idónea y proporcionada, y cada ración va a tener que ver con las actividades que realice, para qué está destinado. Deberá contar con una dieta nutricional específica para mantenerlo saludable.

Los caballos que están bien alimentados estarán más seguros y evitaran enfermedades comunes en animales que sufren desnutrición, como infecciones epífisis u otros problemas que pueden causarles serios problemas e incluso llegar generar su muerte.

Ellos deben consumir minerales, proteínas, cereales, y consumir mucha agua. La avena es un alimento que va a estar presente en todas las dietas de equinos porque es un cereal fundamental que cuenta como carbohidrato y suma fuerza y grosor en la musculatura. Además el potasio, los minerales, el hierro son de gran importancia.

Algunas descripciones sobre el juego de Polo

El juego cuenta con momentos llamados "chukkers", dentro de estos tiempos los jugadores deben intentar o realizar meter goles o taco en el arco del contrincante.

Estos períodos de juego tienen una duración de 7 minutos, con intervalos de 3 minutos en los que se puede efectuar un cambio de equino en caso de necesitarse, y cabe destacar que los caballos deben estar en el partido solo durante dos chukkers.

Tal como pudo verse, cada equipo cuenta con cuatro jugadores, los cuales tienen diferentes roles entre los que se dividen el delantero, los centros de cancha y los defensores, y todos utilizando con la mano derecha el taco de juego. Quedando de esta manera: un delantero y un defensor, y dos medios campistas.

Además no debe haber cruces con el jinete que lleve la línea de la bocha, la cual es imaginaria, a menos que esté a bastante distancia, en síntesis, que no corte la jugada. Entre los jugadores se pueden trabar los tacos pero del mismo lado derecho; no se puede golpear a los equinos con los tacos porque se considera falta.

Ropa y accesorios que utilizan los polistas para el deporte

Las conocidas camisetas estilo polo, son del tipo de chomba con una tela más flexible, tiene cuello.

Por otra parte, el casco va a ser un accesorio de gran importancia, ya que es una protección de material duro por fuera y acolchonado por dentro, y nunca va a estar de más una protección bucal.

El fuete, es similar a una fusta e incluso está realizada con el mismo material, la diferencia está en el tamaño ya que el fuete es más corto y flexible para su uso.

El conocido palo de polo o también llamado taco, es de material de bambú y la cabeza es de madera, pueden variar sus materiales pero estos son los más tradicionales.

Las botas son parte fundamental de la indumentaria polista. Generalmente, son de color marrón de material de cuero y poseen un pequeño taco, siendo su suela muy fuerte para mantener la estabilidad en el estribo.

Las rodilleras son otro accesorio clave porque el golpe con los palos de polo pueden ser muy fuertes en la vorágine del juego, y por lo tanto proteger las piernas es un punto fundamental en la indumentaria del jinete.