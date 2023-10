"Cuando no se puede ganar, tampoco hay que perder", dijo Macagno, arquero de Platense

El arquero de Platense, Ramiro Macagno, fue la figura del encuentro en el cual el “Calamar” empató sin goles frente Argentinos Juniors, y afirmó que es importante "sumar" puntos cuando la victoria es esquiva.

“Cuando no se puede ganar, tampoco hay que perder”, expresó el ex arquero de Newell's Old Boys, de Rosario.

Tras la finalización del encuentro, analizó el partido y dijo: “En el primer tiempo me parece que hicimos un poco más nosotros. Quizá realizamos un gran desgaste en la primera parte para sacar ventaja y ellos crecieron mucho en el segundo tiempo, asó que el empate es lo justo”, agregó.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además, analizó el punto obtenido en la noche de Vicente López: “Nosotros queríamos sumar de a tres, darle una alegría a la gente y ganar el clásico de local. Pero el punto nos va a servir también”, analizó.

Por último, habló de la situación de Platense en la “Tabla Anual” y al respecto sostuvo que "hay que tratar de llegar a la última fecha con tranquilidad y no mirando hacia bajo en las posiciones”.

Con información de Télam