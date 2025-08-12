¿Por qué Paula Badosa no jugará el US Open 2025?

La ausencia de Paula Badosa del US Open 2025 marca otro capítulo difícil en una temporada plagada de complicaciones físicas para la tenista catalana. La española de 27 años no ha competido desde su derrota en primera ronda de Wimbledon el 30 de junio ante Katie Boulter, y se perderá el último Grand Slam del año.

¿Por qué no juega Paula Badosa en Estados Unidos?

La tenista española confirmó su baja del Grand Slam de Estados Unidos tras semanas de incertidumbre sobre su estado físico. La Asociación de Tenis de Estados Unidos oficializó su ausencia del torneo que comenzará el 24 de agosto. Su lugar en el cuadro principal será ocupado por la suiza Jil Teichmann.

La catalana no ha vuelto a competir desde su eliminación en primera ronda de Wimbledon ante Katie Boulter el 30 de junio. Los problemas físicos que arrastra desde hace años volvieron a manifestarse cuando parecía haber recuperado su mejor nivel. La número 12 del mundo tampoco participó en la gira norteamericana sobre superficie dura, saltándose torneos importantes como Washington y Montreal. Su ausencia se extiende por más de dos meses sin actividad competitiva.

El origen de su baja radica en una rotura en el psoas ilíaco que anunció en julio. Esta lesión afecta un músculo que conecta la zona lumbar con la parte superior de la pierna, una región particularmente sensible para los tenistas profesionales. La española había declarado que esta complicación la mantendría fuera de competición durante "unas semanas", aunque el período se extendió más de lo esperado. Los problemas de espalda se han convertido en una constante preocupante en su carrera.

Su ausencia del US Open representa un golpe importante tanto deportivo como económico. Badosa había alcanzado las semifinales en el Abierto de Australia en enero, mostrando que su nivel competitivo seguía siendo elevado. El año pasado llegó hasta los cuartos de final en Flushing Meadows, donde cayó ante Emma Navarro. La baja también afecta el cuadro de dobles mixtos, donde estaba programada para jugar con Jack Draper.

El futuro inmediato de Badosa permanece incierto mientras se enfoca en su recuperación completa. La tenista declaró que necesita concentrarse en su salud para poder regresar más fuerte y lista para competir nuevamente. Su equipo médico trabaja en un plan de rehabilitación que le permita abordar los problemas crónicos que han marcado los últimos años de su carrera. La esperanza es que pueda estar lista para la temporada asiática de otoño.