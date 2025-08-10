Quini 6: resultados del domingo 10 de agosto y controlar boleta del sorteo histórico

Quini 6: resultados del domingo 10 de agosto del 2025.

El Quini 6 cumple 37 años este domingo 10 de agosto y el festejo será a lo grande. Además de la incorporación de Soledad Pastorutti como imagen de campaña, el popular juego tendrá el pozo acumulado más grande de los últimos años. Los números ganadores son publicados en vivo por El Destape.

“Estamos muy entusiasmados con la respuesta del público. Los sorteos especiales del Quini 6 son verdaderos hitos para nuestros apostadores, y esta edición aniversario llega con un condimento especial: el pozo más grande de los últimos años y una campaña potente que emociona y convoca”, expresó Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe. Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán La Segunda; la Revancha; Siempre Sale y Premio Extra con sus respectivos premios. Para esta edición, el pozo acumulado es de $8.500 millones..

Premios especiales del Quini 6

$8.500 millones de pozo total estimado

$4.000 millones en la modalidad “Sale o Sale”

Quini: números ganadores del sorteo del domingo 10 de agosto de 2025 del Quini 6

Tradicional : Los números ganadores estarán disponibles a partir de las 21.15

: Los números ganadores estarán disponibles a partir de las 21.15 La Segunda: Los números ganadores estarán disponibles a partir de las 21.15

Los números ganadores estarán disponibles a partir de las 21.15 La Revancha: Los números ganadores estarán disponibles a partir de las 21.15

Los números ganadores estarán disponibles a partir de las 21.15 Siempre Sale: Los números ganadores estarán disponibles a partir de las 21.15

Los números ganadores estarán disponibles a partir de las 21.15 Pozo Extra: Los números ganadores estarán disponibles a partir de las 21.15

El pozo acumulado del Quini 6 es de $8.500 millones

Qué días se sortea el Quini 6

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.

Cuánto cuesta el Quini 6