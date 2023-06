El argentino Paolorosso, designado coordinador de seleccionados juveniles de Paraguay

El argentino Elvio Paolorosso fue designado hoy como nuevo coordinador general de seleccionados juveniles de Paraguay, anunció la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

En un comunicado, la entidad precisó que el argentino se encargará de "planear y desarrollar metas generales a corto y largo plazo de las selecciones nacionales juveniles, con la premisa de darle un impulso renovado a la gestión de las Albirrojas menores para enmarcar la ruta hacia el éxito deportivo".

"El profesor Paolorosso supervisará las labores de los cuerpos técnicos de las diferentes categorías juveniles buscando asegurar un trabajo integral y eficiente en el desarrollo de los futuros talentos del fútbol paraguayo", abundó.

Paolorosso, de 67 años, reemplazará en el cargo al exarquero de Boca Juniors Aldo Bobadilla, después de que los seleccionados paraguayo sub 20 y sub 17 no alcanzaran la clasificación a los mundiales de la categoría.

El argentino, preparador físico de profesión, ya estuvo ligado a la APF entre 2007 y 2011 como miembro del cuerpo técnico de Gerardo "Tata" Martino, quien logró clasificar a la "Albirroja" para el Mundial Sudáfrica 2010.

Con información de Télam