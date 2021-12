Roman The Mad ganó cuando se lo propuso el Hándicap Puré Prize

Roman The Mad, con la monta del jockey brasileño Francisco Goncalves, ganó por 6 cuerpos de ventaja sobre Scotch And Soda el Hándicap Puré Prize, una prueba de 1.600 metros con un premio de 540.000 pesos que se corrió en el noveno turno de la reunión en el hipódromo de Palermo.

El ganador, un hijo de Roma Ruler, pagó un dividendo de $ 1,60 por boleto y no se pudo saber el tiempo de la carrera porque el hipódromo no lo dio a conocer. Hace rato que Palermo tiene problemas en este punto de los relojes.

La punta la hizo One In Ten hasta entrar a la recta final. Hasta ahí vino segundo Roman The Mad y tercero Scotch And Soda.

Ya en la recta las cosas cambiaron. En los 400 metros finales Roman The Mad comenzó a correr con gran acción, superó a One In Ten y se fue solito hacia el disco con total autoridad.

Roman The Mad ganó cuando se lo propuso y fue un favorito en las apuestas y en la cancha. Su victoria fue cómoda y sin ningún problema en el desarrollo.

El pupilo del entrenador Enrique Martín Ferro consiguió su quinta victoria oficial sobre 27 presentaciones. Hoy ganó caminando para suerte del stud Toroquemero. En el tercer lugar entró a un cuerpo One In Ten.

Con información de Télam