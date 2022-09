"Estamos en reconstrucción y disfrutamos de este proceso de creación", dijo Campazzo

El base del seleccionado argentino Facundo Campazzo celebró hoy la obtención anoche del título en la AmeriCup, con el triunfo ajustado ante Brasil por 75-73, en Recife, y remarcó que están "en reconstrucción", al tiempo que transitan "un proceso de creación".

Campazzo, una de las figuras del equipo dirigido por Pablo Prigioni, fue una de las voces que se escucharon esta mañana en el aeropuerto de Ezeiza, en la llegada de la delegación argentina luego de la gran consagración que también incluyó la victoria ante Estados Unidos en semifinales.

"Contento por llegar al país, por lo que conseguimos, por todo el trabajo que estamos realizando desde el 4 de agosto que empezamos a entrenar. Se logró el objetivo. Estamos en reconstrucción y disfrutamos de estar en ese proceso de creación", indicó Campazzo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El base cordobés, quien continúa sin equipo tras su paso por Denver Nuggets de la NBA, destacó que el equipo "se mantuvo unido" a pesar de la salida del entrenador Néstor "Che" García, la lesión de Patricio Garino y la ausencia de Luca Vildoza.

A propósito de la llegada de Prigioni, "Facu" Campazzo afirmó que "no cambió mucho" para el plantel: "No quiso tocar mucho, veníamos 20 días entrenando de una manera, puso su mano, confiamos en Pablo y lo demostramos adentro de la cancha".

En un análisis del triunfo ajustado ante Brasil, Campazzo aseguró que estuvieron "preparados" para enfrentar a un seleccionado de categoría, que definió el título en condición de local.

"En el último cuarto se nos complicó más de lo esperado. Hicimos un buen trabajo en los tres primeros, y nos permitió llegar bien a la recta final cuando ya era bola por bola. El que mejor se defendía se iba a llevar el partido. Hicimos 8 puntos nomás, pero la defensa fue muy buena", señaló el jugador cordobés.

"Siempre ganar algo con la selección está por encima de cualquier cosa. Teníamos muchas ganas de ganarla, es una satisfacción muy grande", indicó "Facu".

Con respecto a su futuro, Campazzo dijo que tomará un descanso y analizará "diferentes opciones" para continuar en la NBA.

Por último, se refirió a Emanuel Ginóbili, quien el sábado pasado fue inducido al Salón de la Fama de la NBA: "Muchos de este grupo tuvimos la suerte de compartir equipo con él, los valores que mostró en su carrera, fuera y dentro de la cancha, son los que nos enseñó a nosotros. Es uno de los mejores deportistas de la Argentina".

El experimentado Carlos Delfino también brindó su opinión con la alegría de haber obtenido el título en Brasil: "Fue una experiencia bárbara para este equipo. Haber ganado y de la manera que se logró. Ganarle de visitante y a Brasil es algo único. Este grupo lo merecía".

El "Lancha" Delfino, de 40 años, señaló que el plantel "se sobrepuso" a distintos factores para la consagración en Recife.

El actual alero de Victoria Libertas Pesaro de Italia valoró su lugar en el seleccionado argentino: "A esta altura de mi carrera, cada partido con Argentina es un título. Estar en la selección es algo importantísimo, no sé si voy a seguir estando o no. Yo nunca me voy a retirar por mis propios medios, me van a tener que dejar de llamar".

"Y cuando me dejen de llamar, seré el más hincha de todos. Estar en la Selección es algo único, en especial cuando toca volver al país con una medalla", agregó

Delfino consideró "algo único" el triunfo ante Brasil para ganar la AmeriCup. "El minuto final fue sufrido, nunca se perdió la calma pero la ansiedad estuvo porque parecía que teníamos el partido en nuestras manos y en el último cuarto no pudimos anotar", detalló el ex Unión de Santa Fe.

En tanto, el pivot Marcos Delía dijo que jugaron "un gran torneo" en un contexto adverso.

"Fue especial, el estadio estaba lleno y la gente apretaba mucho. Siempre con Brasil está esa ambición de querer ganarles en todo, así que fue especial", dijo Delía.

El seleccionado argentino de básquetbol se alzó el domingo con el título de la AmeriCup (Copa América) de la disciplina, al derrotar en forma ajustada al local Brasil, por 75-73, en la final jugada en la ciudad de Recife.

Con información de Télam