Berni responsabiliza a Grindetti por la seguridad dentro del estadio de Independiente

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, responsabilizó al presidente de Independiente, Néstor Grindetti, por los hechos de violencia ocurridos dentro del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini el sábado, tras la derrota en el clásico ante Boca Juniors, y rechazó el comunicado del club emitido el domingo, en el que se refiere a una "injustificada represión policial".

Un mensaje del Ministerio de Seguridad provincial distribuido hoy a los medios recordó que "la seguridad puertas adentros del club es responsabilidad de las máximas autoridades" y revela que fue el secretario del área de Independiente "quien solicitó la presencia urgente de personal policial" frente a la presencia de socios en el playón Erico para pedir la renuncia de la Comisión Directiva.

"Como todos sabemos, Grindetti se borra y fue el propio secretario de seguridad del club quien solicitó la presencia policial frente al temor de que rompan e incendien el club y atenten contra la integridad de los dirigentes, que solo querían huir de la situación o esconderse, en lugar de rendir cuentas a los socios", consideró Berni al apuntar al intendente de Lanús en uso de licencia y precandidato a gobernador por el sector de Juntos por el Cambio que lidera Patricia Bullrich.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La actuación de Infantería siempre estuvo coordinada y en comunicación constante con la Fiscalía, que avaló su intervención. El intento de politizar la intervención policial, solicitada por el propio club, es una demostración de la falta de competencia de la dirigencia para llevar adelante la responsabilidad de organizar un partido de fútbol", agregó.

"Señor Grindetti: usted, como de presidente del club, cuando organiza un partido de fútbol, es responsable ante la ley de velar por la seguridad de todos y cada uno de los asistentes y de tomar las medidas correspondientes para que el espectáculo deportivo se desarrolle en orden y armonía", le recordó el ministro.

"La Policía de la Provincia de Buenos Aires no merece cargar sobre sus espaldas la inoperancia de su gestión a la hora de organizar un partido. Entiendo perfectamente que usted esté en campaña política, pero no voy a permitir que se desligue de la responsabilidad que le atañe como presidente del club", advirtió.

El Ministerio de Seguridad ordenará a la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide) para que se tomen "medidas más estrictas" sobre lo sucedido e iniciarán las actuaciones judiciales correspondiente para que se determine la responsabilidad de la dirigencia de Independiente.

Después de la represión con balas de goma y gases lacrimógenos, el club buscó despegarse y le pidió disculpas a los socios por el accionar de la policía provincial, a la vez que comunicó la decisión de contratar una empresa de seguridad privada para que se encargue del control del estadio en el futuro.

Por otra parte, el exdirigente Pablo Moyano, opositor al actual oficialismo, se defendió en una nota con la emisora Futurock, consultado por el presente institucional y deportivo del "Rojo".

"Lo que nos criticaban a nosotros es lo que pasa ahora. Hay una ausencia tremenda de la dirigencia. (Fabián) Doman se rajó a los tres meses y Grindetti está en la campaña. Ojalá se unan los directivos, cumplan las promesas y saquen a Independiente de la pelea del descenso. No cumplieron nada hasta ahora porque la deuda la levantó la gente. Y a nosotros no nos echaron porque no nos presentamos. Deseo que levanten por mi amado Independiente", dijo.

Con información de Télam