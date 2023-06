Mitre le gana a Deportivo Madryn y escala a la quinta posición de la Zona B del Nacional

(Cierra jornada)

Mitre, de Santiago del Estero le ganó hoy a Deportivo Madryn por 1 a 0, como local, y subió a la quinta posición de la Zona B de la Primera Nacional, en uno de los encuentros que cerraron la 17ma. fecha del grupo.

El delantero Santiago Rosales a los 40 minutos de la segunda parte, marcó para el conjunto norteño, que festejó su tercera conquista al hilo, la fecha pasada supero de visitante 1 a 0 a Atlético Rafaela y goleó 3 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires (15ta.).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La victoria ascendió a Mitre a la quinta ubicación con 26 puntos, mientras que Deportivo Madryn sigue en la duodécima colocación con 21 unidades.

En el otro partido de la misma zona, que se jugó hoy, Brown de Adrogué y le dio vuelta el partido a Atlanta, por 2 a 1, como visitante, en el estadio León Kobowski, y entró en zona de Reducido.

El mediocampista Diego Becker (30m. ST) abrió el marcador para el "Bohemio", pero con dos tantos del delantero Agustín Lavezzi (34 y 42m. ST), sobrino del "Pocho" Ezequiel, el conjunto de Adrogué le dio vuelta el partido.

La victoria, primera en condición de visitante en el certamen, colocó a Brown en la octava posición con 24 unidades y se ubicó en zona de Reducido para aspirar al segundo ascenso, mientras que Atlanta está decimotercero con 21 unidades.

La jornada se cerró en Córdoba, donde Quilmes venció al local Racing por 1 a 0 con gol de Martín Río a los 40 minutos del primer tiempo y así se subió al cuarto puesto de la Zona B.

=Resultados fecha 19na. de la Zona A=

---Sábado:

Almagro 1 (Cuello) - Güemes de Santiago del Estero 1 (Cano -de penal-); Agropecuario 2 (dos de Melo) - Patronato 1 (Solís); y Temperley 1 (Angelini -de penal-) - Almirante Brown 1 (García -de penal-).

---Domingo:

Nueva Chicago 2 (Naya y Bergara) - Estudiantes de Río Cuarto 0; San Telmo 2 (González y Stancato) - Deportivo Morón (Rescaldani); Brown de Puerto Madryn 1 (Pino) - Gimnasia de Mendoza 2 (García y Romano); Defensores Unidos 0 - Alvarado 0; San Martín de San Juan 2 (González y Borasi) - Flandria 0; y San Martín de Tucumán 3 (dos de Verón y Dening) - Defensores de Belgrano 1 (Aguirre).

Tiene fecha libre All Boys.

++Posiciones: Agropecuario 32 puntos; San Martín SJ 30; San Martín T 29; Almirante Brown, Defensores Unidos y Gimnasia M 28; Temperley 27; Chicago 25; Morón 23; Güemes SE 22; Patronato, Defensores de Belgrano, Brown PM y Almagro 21; All Boys y Alvarado 20; San Telmo, Estudiantes RC y Flandria 19.

=Resultados fecha 17ma. Zona B:

---Viernes:

Chacarita 3 (Rodríguez, Blanco y Giménez -de penal-) - Atlético Rafaela 0.

---Sábado:

Riestra 2 (Romero y Céliz -de penal-) - Gimnasia de Jujuy 1 (Tévez -de penal-); Tristán Suárez 1 (Ruíz) - Estudiantes de Buenos Aires 1 (Garnerone); Chaco For Ever 2 (dos de Romero, el último de penal) - Villa Dálmine 0; e Independiente Rivadavia 2 (Elordi y Arce -de penal-) - Deportivo Maipú 1 (Eggel).

---Domingo:

Aldosivi 1 (Lucero) - Ferro 2 (Erbes y Campos).

---Hoy:

Mitre de Santiago del Estero 1 (Rosales) - Deportivo Madryn 0; Atlanta 1 (Becker) - Brown de Adrogué 2 (dos de Agustín Lavezzi) y Racing de Córdoba 0 -Quilmes 1 (Martín Río).

++Posiciones: Independiente Rivadavia 34 puntos; Deportivo Maipú 33; Chacarita 32; Quilmes 27; At. Rafaela y Mitre SE 26; Gimnasia J 25; Brown A y Ferro 24; Riestra y Estudiantes BA 22; Deportivo Madryn y Atlanta 21; Aldosivi 19; Racing C 18; Tristán Suárez 15; Villa Dálmine 14; y Chaco For Ever 13.

Los primeros equipos de cada zona, jugarán una final entre sí, para determinar el primer ascenso. Del segundo al octavo lugar de cada zona, clasifican al Reducido para pelear por el segundo ascenso.

Los últimos de cada grupo descienden y los anteúltimos juegan entre sí, para definir el tercer descenso.

Con información de Télam