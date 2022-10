Gimnasia de Mendoza ganó y subió al tercer lugar del torneo de la Primera Nacional

Gimnasia y Esgrima, de Mendoza le ganó hoy a Estudiantes, de Buenos Aires, por 1 a 0 y escaló al tercer lugar del torneo de la Primera Nacional, en la continuidad de la 36ta. y penúltima fecha del principal campeonato de ascenso del fútbol argentino.

El defensor Diego Mondino (19m. PT) marcó para festejar la segunda victoria al hilo, la decimoséptima en el campeonato que lo llevó al tercer puesto con 64 puntos, mientras que Estudiantes es noveno con 54 unidades.

Chaco For Ever, en tanto, superó a San Martín, de San Juan, por 2 a 1, en Resistencia y consiguió su clasificación al Reducido por el segundo ascenso, con 55 puntos.

El delantero Martín Garnerone (16m- PT -de penal- y 23m. ST) marcó un doblete para el equipo chaqueño, que dio vuelta el tanteador, ya que el atacante Matías Giménez había abierto la cuenta (Pt. 13m.).

El mediocampista de Chaco For Ever, Oscar Gómez, con más de ocho años de trayectoria en el club y un puñado superior a los 100 partidos, se despidió hoy del fútbol, siendo sustituido a los 5m. del primer período, por el citado Garnerone.

En tanto, en el estadio Alfredo Beranger de la localidad de Turdera, también dijo adiós al fútbol el arquero de Temperley, Federico Crivelli, con 40 años. El guardavallas, protagonista de dos ascensos en el club 'celeste' (el último a Primera División en 2014), atajó el partido que el equipo del DT José María Bianco le ganó a Agropecuario de Carlos Casares, por 2-0, con los tantos de Tobías Reinhart (Pt. 35m.) y Franco Ayunta (St. 40m.)

Otros resultados de la fecha fueron los siguientes: San Telmo 1 (Santiago Naguel, de penal)-Atlanta 0; Almirante Brown 2 (Nazareno Bazán y Franco Torres)-Defensores de Belgrano 3 (Ezequiel Aguirre -2- y Francisco Ilarregui); Güemes de Santiago del Estero 1 (Nicolás Juárez)-Atlético de Rafaela 1 (Claudio Bieler); Estudiantes de Río Cuarto 0-Mitre de Santiago del Estero 0.

La penúltima jornada continuará así:

-Mañana: 15:05, Nueva Chicago-Quilmes (TyC Sports, en Defensores de Belgrano); 15:30, Deportivo Riestra-Guillermo Brown (Puerto Madryn); 19, Deportivo Morón-Instituto (TyC Sports); 19:05, All Boys-Santamarina (Direct TV); 21, Belgrano-Chacarita (TyC Sports).

-Martes 4: Flandria-Tristán Suárez, 15.00.

Resultados registrados:

-Viernes: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 1 (Matías Palavecino)-San Martín (Tucumán) 1 (Juan Miritello).

-Sábado: Almagro 1 (Nicolás Servetto -de penal-)-Independiente Rivadavia 0; Deportivo Madryn 2 (Lucas González y Andrés Lioi)-Sacachispas 0; Villa Dálmine 0-Brown (Adrogué) 1 (Mateo Acosta) y Alvarado 1 (Facundo Pons -de penal-)-Ferro 1 (Federico Murillo).

Tiene fecha libre Deportivo Maipú, de Mendoza.

=Posiciones=

Belgrano 73 puntos; Instituto 65; Gimnasia (M) 64; San Martín (T) 63; All Boys y Almagro 57; Estudianes (RC) y Chaco For Ever 55; Defensores de Belgrano y Estudiantes (BA) 54; I. Rivadavia 53; Riestra 50; Morón 49; San Martín (SJ) 48; Chacarita 47; D. Madryn 46; D. Maipú (x) 45; Mitre y Ferro 44; Quilmes, Brown (A) y Atlanta 43; Brown (PM) 42; A. Brown, Temperley y Gimnasia (J) 41; Güemes (SE) y San Telmo 39; A. Rafaela 38; Agropecuario y Villa Dálmine 37; Alvarado 36; Flandria 31; Tristán Suárez y Nueva Chicago 29; Sacachispas 27; Santamarina 26.

(x) Se le descontaron 3 puntos por incidentes.

Con información de Télam