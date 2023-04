Defensores de Belgrano recibe a Deportivo Morón en la Primera Nacional

Defensores de Belgrano será local hoy del Deportivo Morón en uno de los tres partidos que dan continuidad a la decimotercera fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

Los partidos de este lunes son los siguientes:

-15 30: Defensores de Belgrano-Deportivo Morón

-20.40: Temperley-Flandria (por DirecTv)

-21.10: San Martín de Tucumán-Alvarado (TyC Sports)

= Resumen de la fecha =

- Zona A, decimotercera fecha -

Viernes: Estudiantes de Río Cuarto 1-Güemes de Santiago del Estero 1.

Sábado: Nueva Chicago 2-Gimnasia de Mendoza 2; Agropecuario 1-Guillermo Brown de Puerto Madryn 0 y All Boys 0-Patronato de Paraná 1

Domingo: San Telmo 0-San Martín de San Juan 2 ; Almagro 1-Defensores Unidos 0.

Libre: Almirante Brown.

- Zona B, undécima fecha -0

Sábado: Deportivo Madryn 0-Atlético Rafaela 1; Chacarita 4-Deportivo Riestra 2; Villa Dálmine 1-Estudiantes de Buenos Aires 0 y Aldosivi 0-Atlanta 1.

Domingo: Tristán Suárez 3-Racing de Córdoba 2; Mitre 0-Ferro 2 ; Deportivo Maipú 1-Brown de Adrogué 0, Chaco For Ever 0-Gimnasia de Jujuy 0; Independiente Rivadavia 2-Quilmes 0.

= Posiciones =

Zona A: Agropecuario 23 puntos; Almirante Brown, Defensores Unidos y San Martín SJ 20; Temperley 19; Chicago 17; Def. Belgrano y Estudiantes (RC) 16; Gimnasia (M), Almagro, Brown (PM) y Güemes 15; Patronato, San Martín (T) y Alvarado 14; All Boys y Flandria 13; Morón y San Telmo 8.

Zona B: Chacarita 23 unidades, Deportivo Maipú 22; Quilmes y Rafaela 19; Independiente Rivadavia 18; Atlanta 16; Racing (C) 15, Brown (A), Estudiantes (BA) y Villa Dálmine 14; Gimnasia (J), Mitre (SE) y Tristán Suárez 13; Riestra, Aldosivi, Ferro, Dep. Madryn 12; Chaco For Ever 9.

Con información de Télam