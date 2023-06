Chacarita regresa al triunfo y se acerca a la punta de la Zona B de Primera Nacional

Chacarita Juniors volvió a ganar después de tres fechas y se acercó a un punto del líder Deportivo Maipú de Mendoza, al golear esta noche como local a Atlético de Rafaela por 3-0 en la 17ma. fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El "Funebrero" cortó una racha de dos empates y una derrota gracias a los goles de Matías Rodríguez (30m.PT), Ricardo Blanco (34m.ST) y Luciano Giménez (48m.ST), de penal.

Maipú (33) jugará este sábado el duelo provincial con Independiente Rivadavia (31), que de ganar lo convertirá en el nuevo puntero de la zona.

= Resumen =

- Zona A, 19na. fecha -

. Sábado: Almagro-Güemes de Santiago del Estero (15:00); Agropecuario (Carlos Casares)-Patronato de Paraná (15:30) y Temperley-Almirante Brown (21:10, TyC Sports).

. Domingo: Nueva Chicago-Estudiantes de Río Cuarto (12:00); San Telmo-Deportivo Morón (15:00); Brown (Puerto Madryn)-Gimnasia de Mendoza (15:00); Defensores Unidos (Zárate)-Alvarado de Mar del Plata (!5:30); San Martín (San Juan)-Flandria (17:00) y San Martín (Tucumán)-Defensores de Belgrano (20:10, TyC Sports).

* Posiciones: Agropecuario 29 puntos; Almirante Brown, Defensores Unidos y San Martìn (SJ) 27; San Martìn (T) y Temperley 26; Gimnasia (M) 25; Morón 23; Chicago 22; Patronato, Defensores de Belgrano, Brown (PM) y Güemes 21; Almagro y All Boys 20; Estudiantes (RC), Flandria y Alvarado 19; San Telmo 16.

- Zona B, 17ma. fecha -

. Hoy: Chacarita Juniors 3 (Rodríguez, Blanco y Giménez -p-)-Atlético de Rafaela 0.

. Sábado: Deportivo Riestra-Gimnasia de Jujuy (12:30, TyC Sports); Tristán Suárez-Estudiantes de Buenos Aires (15:00); Chaco For Ever-Villa Dálmine (16:30) e Independiente Rivadavia (Mendoza)-Deportivo Maipú (19:10, TyC Sports).

. Domingo: Aldosivi (Mar del Plata)-Ferro Carril Oeste (16:00).

. Lunes: Mitre (Santiago del Estero)-Deportivo Madryn (14:30); Atlanta-Brown de Adrogué (17:45, TyC Sports) y Racing (Córdoba)-Quilmes (21:10, TyC Sports).

* Posiciones: Maipú 33 puntos; Chacarita 32; Independiente Rivadavia 31; Rafaela 26; Gimnasia (J) 25; Quilmes 24; Mitre 23; Brown (A), Ferro, Deportivo Madryn, Atlanta y Estudiantes (BA) 21; Riestra y Aldosivi 19; Racing (C) 18; Dálmine y Tristán Suárez 14 y Chaco For Ever 10.

Con información de Télam