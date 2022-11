Suiza, con un gol del camerunés Breel Embolo, venció a Camerún por 1 a 0

El seleccionado de Suiza dio un importante paso hacia la clasificación tras vencer hoy a Camerún por 1 a 0 con gol de camerunés nacionalizado suizo Breel Embolo, en el partido con el cual se inició el Grupo G de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El único gol del encuentro fue marcado por Embolo, delantero del Mónaco francés, a los tres minutos del segundo tiempo en el Estadio Al Janoub, en Al Wakta.

La primera fecha del grupo se completará a las 16 con el debut de Brasil, quizás el máximo candidato al título, ante Serbia.

Fue árbitro del partido fue el argentino Facundo Tello, asistido por sus compatriotas Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade.

La tarea de Tello fue acertada y le mostró tarjetas amarillas a los suizos Nico Elvedi y Manuel Akanji y el camerunés Collin Fais.

Una paradoja del destino fue el gol de Embolo, nacido hace 25 años en Yaundé, la capital camerunesa, por eso no gritó el gol, por respeto a su país de origen, luego de anotar coun un derechazo tras recibir un centro rasante de Xherdan Shaqiri.

Los padres de Embolo se separaron y cuando tenía 5 años emigró a Francia con su madre. Allí, conoció a un suizo que los llevó a Basilea y en 2014 se nacionalizó.

Suiza en la primera mitad tuvo durante mayor tiempo la pelota a través de Granit Xhaka e intentó provocar peligro con Xherdan Saquiri y Ruben Vargas, aunque no logró su objetivo; mientras que los africanos jugando de contraataque con Frank Zambo Anguissa en gestación y Erik Choupo Mouting fueron más peligrosos y exigieron más al arquero helvético Yann Sommer.

En el inicio de la etapa final Embolo logró la diferencia y los helvéticos justificaron, incluso tuvieron chances de ampliar el marcador de no ser por la solvencia del arquero André Onana y la falta de contundencia.

En Suiza se destacaron Shaquiri, quien siempre se toma el tiempo para pensar y habilitar a sus compañeros, la buena tarea de la defensa con Elvedi y Akanji, aunque en la ofensiva quedó en deuda.

Por el lado de Camerún, no logró sobresalir su estratega Frank Zambo Anguissa y tuvo en el delantero Choupo-Moting, del Bayern Munich, a su hombre más peligroso.

+ Síntesis +

Suiza: Yann Sommer, Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Breel Embolo; Remo Freuler, Granit Xhaka, Ricardo Rodríguez y Mohameth Sow; Rubén Vargas y Xherdan Shaquiri. DT: Murat Yakin

Camerún: André Onana; Nicolás N'Koulou, Collins Fai, Jean-Charles Castelletto y Nouhou Tolo; Frank Zambo Anguissa y Samuel Gouet; Martin Hongla y Karl Toko Ekambi; Erik Choupo-Moting y Bryan Mbeumo. DT: Rigobert Song.

Gol en el segundo tiempo: 3m. Embolo (S).

Cambios: en el segundo tiempo, 23M. Gael Ondoua por Hongla (C), 26m Haris Seferovic por Embolo (S), Noah Okafo por Shaquiri (S) y Fabian Frei por Sow (S), 29m. Vincent Aboubakar por Choupo-Moting (C) y Georges-Kevin Nkoudou por Ekambi (C), 36m. Fabian Rieder por Vargas (S) y Nicolas Ngamaleu por Mbeumo (C), 45m. Eray Comert por Ricardo Rodríguez (S).

Estadio: Al Janoub, en Al Wakrah.

Arbitro: Facundo Tello (Argentina).

Con información de Télam