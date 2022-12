“Llegar a octavos fue nuestro objetivo inicial”, dijo Heung-min Son

Heung-min Son, astro y capitán del seleccionado de fútbol de Corea del Sur, resaltó hoy que arribar a los octavos de final del Mundial Qatar 2022 consistió en el “objetivo inicial” del representativo asiático que se metió entre los mejores 16 del torneo, al derrotar hoy a Portugal, por 2-1, en partido por la tercera fecha del grupo H.

“Llegar a octavos de final siempre fue nuestro objetivo inicial. De ahora en más tenemos objetivos más altos y haremos todo lo posible por alcanzarlos”, expresó el delantero del Tottenham inglés, una vez finalizado el partido en el estadio de la Educación, ubicado en la ciudad de Doha.

Un gol agónico marcado en el minuto 46 del segundo período le permitió al combinado asiático apoderarse de la segunda ubicación en la zona y aventajar a Uruguay, por mayor cantidad de goles a favor (4 contra 2).

“Siempre creímos en nuestras posibilidades. Y tuvimos el premio sobre el final”, expresó el atacante, que jugó con una máscara protectora en el rostro, a raíz de una pequeña fractura en el tabique nasal, que sufrió en la parte previa de la cita ecuménica.

El tanto de Hwang Hee-chan llegó -precisamente- de una perfecta habilitación de Heung-min Son, luego de una corrida de más de 70 metros, luego de un tiro de esquina adversario.

“Hubo momentos en los que no pude dar lo mejor de mí. Pero agradezco a mis compañeros que me pudieron cubrir en los instantes que no cumplí con mis funciones” se disculpó Son, según reflejó el periódico surcoreano ‘Primera posta’.

El delantero del Tottenham no escondió que lloró una vez concluido el cotejo por la “emoción que produjo la clasificación”.

“Fueron lágrimas de felicidad, sin dudas”, confió el capitán del equipo asiático, antes de concretar que “lo que venga de acá en más dependerá de nuestro mejor esfuerzo”, consideró.

Con información de Télam