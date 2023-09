El arquero argentino Agustín Marchesín prepara su regreso en el Celta tras superar una lesión

El arquero argentino Agustín Marchesín, campeón de América con el seleccionado de Lionel Scaloni en Brasil 2021, expresó hoy su deseo de volver a jugar y "pagar una deuda" con el Celta de Vigo, de España, luego de haber estado inactivo por la ruptura del tendón de Aquiles.

"Fue una lesión complicada, pero estoy con ganas de revancha. Los primeros seis meses no han sido los mejores en lo personal. Estoy en deuda con el Celta, las cosas no me salieron como quería y deseo demostrar lo que soy como arquero", subrayó Marchesín, de 35 años, en declaraciones publicadas por el periódico catalán Mundo Deportivo.

Marchesín, surgido de Lanús, recibió el alta médica el pasado 18 de agosto y quiere demostrar sus condiciones en el equipo de la ciudad de Vigo.

"Me quedé con la sensación amarga que la gente tiene una imagen mía que no es la que ha sido durante toda mi carrera. Jugué en muchos clubes y me fue de maravilla, quiero dejar buena imagen en Vigo", aclaró el arquero.

El exarquero de Santos Laguna y América, ambos de México, y Porto de Portugal, añadió: "Le debo muchísimo al club porque apostó muy fuerte por mí. La lesión llegó cuando mejor estaba y tengo bronca interna por no poder devolver al club toda esa confianza que me dio".

Marchesin, quien jugó ocho partidos para el seleccionado argentino, es compañero del argentino Franco Cervi, exRosario Central, en el equipo de la ciudad de Vigo que dirige Rafael Benítez.

Con información de Télam