El catalán Márquez se someterá a su cuarta operación en el brazo derecho

El español Marc Márquez, séxtuple campeón mundial de MotoGP, se someterá a su cuarta operación en el brazo derecho en busca de solucionar definitivamente los problemas derivados de un accidente sufrido en el circuito Jerez de la Frontera en julio de 2020.

Con esta decisión, el piloto catalán de 29 años podría dar por concluido su año deportivo ya que la rehabilitación estimada ronda los cinco meses.

Márquez se partió el húmero derecho en la primera fecha de la temporada 2020 y desde entonces tuvo que pasar tres veces por el quirófano, donde le colocaron una placa de titanio y 12 clavos.

Desde que volvió a correr, nueve meses después, las secuelas de la lesión no lo dejaron pilotear en todo su potencial y sus resultados no fueron los mismos del pasado: actualmente ocupa la décima posición de la tabla general, con 48 puntos menos que el líder, Fabio Quartararo. “Me he dado cuenta de que no estoy para pelear por el título”, dijo en Le Mans, hace dos semanas.

El sitio especializado Motorsport.com informó que la idea de una nueva operación se orienta a resolver los inconvenientes originados por "las sucesivas operaciones realizadas en la zona, que hicieron que la parte alta del brazo rotara progresivamente, dificultando que pueda ejecutar el movimiento natural que requiere un prototipo de MotoGP".

"Seré operado la semana que viene. Desde la lesión siento grandes limitaciones. Me he dado cuenta esta temporada de que no disfruto, sufro mucho, no corro como quiero", informó hoy el español en la previa del Gran Premio de Italia.

Con información de Télam